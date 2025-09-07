Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen và Tấn kể xấu Tạ
Video Giải trí

Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen và Tấn kể xấu Tạ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/09/2025 20:00 GMT+7

Ba diễn viên Lê Hoàng Long (vai Sen), Lâm Thanh Nhã (vai Bình) và Trần Gia Huy (vai Tấn) lần lượt bật mí những câu chuyện vui buồn trong suốt hành trình đóng phim 'Mưa' đỏ tại buổi Minitalkshow.

Trong buổi giao lưu với Báo Thanh Niên, 3 diễn viên trong phim Mưa đỏ gồm Lê Hoàng Long (vai Sen), Lâm Thanh Nhã (vai Bình) và Trần Gia Huy (vai Tấn) trải lòng về hành trình đóng phim cũng như cảm xúc xoay quanh vai diễn. Đồng thời, cả ba diễn viên còn không ngại kể những “tật xấu” của các thành viên tiểu đội 1 trong suốt quá trình tập luyện và đóng phim cùng nhau. Đặc biệt, Lâm Thanh Nhã cũng tiết lộ cách nhân vật Bình tỏ tình với Hồng nếu cả hai có cơ hội trò chuyện với nhau.

Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen - Tấn kể xấu Tạ - Ảnh 1.

Lê Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã và Trần Gia Huy tung hứng ăn trong buổi minitalkshow

Ảnh: Đông Dương

Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen - Tấn kể xấu Tạ - Ảnh 2.

Lê Hoàng Long và Lâm Thanh Nhã trong vai Sen và Bình

Ảnh: Đông Dương

Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen - Tấn kể xấu Tạ - Ảnh 3.

Trần Gia Huy trong vai Tấn

Ảnh: Đông Dương

Để lắng nghe thêm câu chuyện của 3 nhân vật Sen, Bình và Tấn trong Mưa đỏ, mời quý vị khán giả đón xem mini talkshow vào lúc 20 giờ ngày 7.9 trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube – Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.

Tin liên quan

'Mưa đỏ' chưa 'hạ nhiệt', Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ sự cố cảnh đánh nhau với Steven Nguyễn

'Mưa đỏ' chưa 'hạ nhiệt', Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ sự cố cảnh đánh nhau với Steven Nguyễn

Đối với Đỗ Nhật Hoàng, khoảng thời gian ghi hình phim 'Mưa đỏ' là một kỷ niệm không thể nào quên.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa đỏ hậu trường mưa đỏ phim Mưa đỏ doanh thu mưa đỏ diễn viên phim mưa đỏ iHayTV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận