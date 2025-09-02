'Gia thế' của hai sao nam phim 'Mưa đỏ'

Kể từ khi ra mắt, phim điện ảnh Mưa đỏ ngay lập tức trở thành "hiện tượng" phòng vé khi liên tục lập kỷ lục về doanh thu. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu của tác phẩm này đã đạt hơn 400 tỉ đồng và vẫn đang tạo sức hút lớn, liên tục dẫn đầu phòng vé suốt gần 2 tuần qua. Trong phim, hầu hết những nhân vật như Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), Tạ (Phương Nam), Bình (Lâm Thanh Nhã), Hồng (Lê Hạ Anh)... nhận được sự yêu mến của khán giả.

Đồng hành với nhau trong một thời gian dài nên các diễn viên phim Mưa đỏ rất thân thiết với nhau ẢNH: FBNV

Theo diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, khi đọc kịch bản đến những cảnh tình cảm với nhân vật Hồng, anh chưa hiểu vì sao thế hệ trước có thể "thề non hẹn biển" chỉ sau vài lần gặp gỡ nên anh đã tham khảo bà ngoại của mình.

"Nhà ngoại của mình là gia đình hoạt động cách mạng sôi nổi nên mình đã hỏi bà ngoại về tình yêu của người xưa. Mình là người sống trong thời bình và khi yêu nhau thì cả hai phải trải qua nhiều thứ rồi mới xem người kia là chồng là vợ. Vậy tại sao người xưa chỉ gặp nhau 5, 6 lần, trao nhau những lời hứa hẹn mà họ có thể yêu nhau đến thế? Lúc đó, bà ngoại kể rằng ngày xưa ông ngoại sẵn sàng đạp xe hai mươi mấy cây số từ Hà Nội đến nhà của bà ở vùng ngoại ô chỉ để thăm bà một chút vào buổi trưa rồi quay về đi làm. Khi ấy, ông chỉ đang tán tỉnh bà thôi chứ chưa hề thành đôi nhưng ông đã có thể làm như thế. Vì vậy, mình hiểu rằng tình yêu của ông bà ngày xưa khác biệt so với tình yêu thời bây giờ", nam diễn viên 9X chia sẻ với Thanh Niên.

Bên cạnh vai nam chính là Cường, nhân vật Tạ cũng được khán giả yêu mến nhờ tính cách hài hước ẢNH: FBNV

Trong khi đó, "anh Tạ" trong Mưa đỏ cũng cho biết việc mình được góp mặt trong tác phẩm điện ảnh này là niềm tự hào của gia đình vì ông nội của anh là liệt sĩ. Anh trải lòng: "Nhân vật Tạ đến với mình cũng là cái duyên, vì nhân vật cũng có vợ con giống mình ngoài đời. Còn một điều ý nghĩa hơn là ông nội của mình cũng tình nguyện nộp đơn đi lính khi đã có gia đình. Sau này, bố mình có dành nhiều thời gian để đi tìm hài cốt của ông nhưng vẫn chưa tìm được. Hiện tại, ông nội vẫn chưa được về nhà. Dù vậy, mình tin rằng ông đang ở đâu đó trên đất nước Việt Nam này và nhìn thấy những cố gắng của cháu. Mình nghĩ ông còn tự hào với đồng đội vì có một người cháu hóa thân thành một chiến sĩ xứ Thanh".

Song song đó, diễn viên Phương Nam thừa nhận khi anh hoàn thành khâu hóa trang, đeo súng và bước ra bối cảnh thành cổ, anh cảm giác như mình đang thực sự ở trên chiến trường và thấu hiểu phần nào vất vả của thế hệ đi trước. Anh cũng cảm ơn đơn vị Điện ảnh Quân đội đã tạo ra bối cảnh chân thật để tất cả diễn viên đều nhập vai tốt và có một vai diễn để đời.