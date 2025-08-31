'Mưa đỏ' chưa 'hạ nhiệt', Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ sự cố cảnh đánh nhau với Steven Nguyễn

Ngay sau khi ra mắt, bộ phim điện ảnh Mưa đỏ nhanh chóng tạo nên ‘cơn sốt’ tại các phòng vé. Theo Box Office Vietnam, doanh thu của bộ phim này đã đạt hơn 300 tỉ đồng chỉ sau một tuần công chiếu và lập kỷ lục phim có doanh thu cao nhất do đơn vị nhà nước sản xuất.

Phân cảnh đối kháng của Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn là một trong những cảnh quay phải thực hiện rất lâu Ảnh: FBNV

Mưa đỏ được lấy cảm hứng cuộc chiến đấu oanh liệt của ông cha ta trong 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. Mỗi thước phim đều thể hiện sống động hình ảnh của người chiến sĩ anh dũng, sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong đó, nhân vật Cường do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Khi đang là sinh viên năm 3 nhạc viện, Cường đã quyết định xếp bút nghiên lên đường cầm súng cùng các đồng đội.

Đối với Đỗ Nhật Hoàng, đây là một vai diễn để đời vì anh vượt qua nhiều ứng viên cũng như luyện tập vất vả trong thời gian dài để khiến nhân vật trở nên sống động trên màn ảnh.