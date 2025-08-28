Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đen Vâu, dàn sao phim 'Mưa đỏ' háo hức sơ duyệt A80
Video Giải trí

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đen Vâu, dàn sao phim 'Mưa đỏ' háo hức sơ duyệt A80

Minh Hy
Minh Hy
28/08/2025 20:06 GMT+7

Hoa hậu Lương Thùy Linh, rapper Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Dương Hoàng Yến, MC Nguyên Khang cùng nhiều nghệ sĩ xuất hiện rạng rỡ trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Tối 27.8, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 cấp nhà nước diễn ra thành công với nhiều cảm xúc trước thềm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Bên cạnh các khối khí tài quân sự, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh - sinh viên… thì khối văn nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm và chú ý của mọi người. Trong đó, sự góp mặt của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, rapper Đen Vâu, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Dương Hoàng Yến, “anh tài” Đinh Tiến Đạt, MC Nguyên Khang và dàn sao phim Mưa đỏ gồm các diễn viên Hứa Vĩ Văn, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã… khiến người dân thích thú.

Đen Vâu, dàn sao phim Mưa đỏ háo hức trước buổi hợp luyện A80 - Ảnh 1.

MC Nguyên Khang, ca sĩ Trang Pháp, NSND Lê Khanh và diễn viên Lâm Vỹ Dạ tại buổi sơ duyệt

Ảnh: NVCC

Đen Vâu, dàn sao phim Mưa đỏ háo hức trước buổi hợp luyện A80 - Ảnh 2.

Lương Thùy Linh nhận được quà từ chiến sĩ sau buổi sơ duyệt diễu binh, diễn hành

Ảnh: NVCC

Các nghệ sĩ đều có mặt từ rất sớm, diện trang phục giản dị, chỉn chu và thể hiện niềm háo hức khi được góp mặt trong sự quan trọng của đất nước. Được biết trước khi chính thức diễu hành ở quảng trường Ba Đình, khối văn nghệ sĩ đã được luyện tập trong nhà thi đấu cùng với người hướng dẫn.

