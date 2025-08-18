Rapper Đen Vâu: Sáng tạo phải tuân thủ pháp luật và văn hóa

Tại Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" diễn ra ngày 18.8, ban tổ chức đã thành lập Liên minh Niềm tin số và khởi động chương trình "tín nhiệm người ảnh hưởng", nhằm xây dựng văn hóa truyền thông số minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và giúp người có sức ảnh hưởng (KOL) khẳng định uy tín, giúp doanh nghiệp lựa chọn đối tác tin cậy.

Tín nhiệm là trách nhiệm xã hội

Chia sẻ về chương trình "Tín nhiệm người ảnh hưởng", TS Nguyễn Hồng Quân, Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho hay "tín nhiệm" được coi là cầu nối để người có ảnh hưởng bước qua ranh giới rất mỏng, vượt qua vai trò lan tỏa, trở thành người dẫn dắt dư luận.

Theo TS Nguyễn Hồng Quân, những người tham gia chương trình "Tín nhiệm Người ảnh hưởng" gồm nhóm KOL, KOC (người tiêu dùng có tầm ảnh hưởng, ví dụ như những người review sản phẩm), những người bán hàng trực tuyến, quản trị cộng đồng online và cả doanh nghiệp, tổ chức truyền thông.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB, trình bày tham luận tại hội nghị ẢNH: T.C

Để đánh giá tín nhiệm, TS Nguyễn Hồng Quân đưa ra khung tiêu chí gồm 5 trụ cột: minh bạch nội dung và hoạt động quảng cáo; chuẩn mực đạo đức và lịch sử hành vi truyền thông; mức độ tương tác thực và phản hồi cộng đồng; sự phù hợp với thương hiệu và giá trị xã hội và tuân thủ quy định về pháp luật.

Sau khi hoàn thành chương trình, KOL, KOC sẽ được cấp chứng nhận có hiệu lực trong 12 tháng. Kết quả đánh giá, thông tin chứng chỉ được công khai, minh bạch, có quy trình hậu kiểm và tái xác minh.

"Tín nhiệm không chỉ là quyền lợi cá nhân, tín nhiệm là trách nhiệm xã hội và xây dựng tín nhiệm là một quá trình liên tục", TS Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Trình bày tham luận tại hội nghị, ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB, cho rằng Liên minh niềm tin số và chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng là một phần hạ tầng mềm của nền kinh tế số, tạo ra kiến trúc niềm tin để vận hành.

Ông Vinh so sánh yếu tố niềm tin như một "hệ miễn dịch". Khi hệ miễn dịch khỏe thì tin giả, thông tin cực đoan sẽ khó lan rộng và ngược lại, hệ miễn dịch yếu thì chỉ một tác động nhỏ cũng có thể gây rối loạn dư luận.



"Khi một thông điệp đúng được bền bỉ gieo trồng và lan tỏa, có thể là khởi nghiệp tử tế, tiêu dùng có trách nhiệm, chuyển đổi xanh hay an toàn số. Những hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành hành vi tốt", ông Vinh nói.

Sáng tạo phải tuân thủ pháp luật

Chia sẻ bên lề hội nghị, nam rapper Đen Vâu cho rằng bản thân nhận thức rõ vai trò và sức ảnh hưởng của một người nổi tiếng trong xã hội. Từ đó, nam rapper tự thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn trong cách ứng xử, lan tỏa giá trị tích cực và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Do vậy, rapper Đen Vâu cho hay trong công việc, anh luôn dành thời gian học hỏi, lắng nghe và tìm hiểu quy định pháp luật để ngày một hoàn thiện hơn.

Rapper Đen Vâu ẢNH: T.C

Theo nam rapper, mỗi cú click chuột, mỗi nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, anh đều suy nghĩ rất kỹ càng và thấu đáo, xem có để lại hậu quả gì không, đặc biệt đối với các bạn trẻ, thế hệ trẻ em là những người sử dụng công nghệ rất nhiều và từ rất sớm.

Nam rapper cho rằng, trước sự quan tâm, hướng dẫn của Nhà nước thì bản thân cũng như những người làm sáng tạo điều đầu tiên phải tuân thủ pháp luật và giữ gìn bản sắc văn hóa. Cạnh đó là phải thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng quan điểm, KOL Huy "quần hoa" (tức Mai Xuân Huy, 36 tuổi, trú Đắk Lắk) cho rằng sự tín nhiệm là một yếu tố mà mọi KOL đều hướng tới.

Anh Huy chia sẻ, nghe những chia sẻ tại hội nghị, anh mở ra được rất nhiều kiến thức mới và ý thức, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình để sau này sáng tạo ra những nội dung chỉn chu hơn, hướng tới những điều tích cực, có ích cho cộng đồng.

"Chúng tôi hướng đến làm những nội dung có ý nghĩa lan tỏa tích cực để qua đó truyền tải những thông điệp tốt đẹp đến với giới trẻ và khán giả. Đây cũng một phần là trách nhiệm của các KOL", anh Huy nói.





