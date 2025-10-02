Khương Ngọc: Việt Hương từng ‘thoát khỏi nhóm chat’, không nói chuyện khi tranh cãi

Sau Chị dâu, Khương Ngọc trở lại điện ảnh với Cục vàng của ngoại, tiếp tục khai thác về đề tài gia đình. Dự án tâm huyết của nam đạo diễn có sự góp mặt của dàn sao gồm Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ…

Chia sẻ với chúng tôi, Khương Ngọc kể sau mỗi dự án điện ảnh, anh bắt đầu trăn trở “tiếp theo mình sẽ làm gì”. Nam đạo diễn tự nhận thích thử thách bản thân, muốn khai thác lại dàn diễn viên từng làm nên thành công của Chị dâu, song ở những dạng nhân vật mới. Theo anh, đây là cách để các cộng sự có cơ hội trải nghiệm, thăng hoa hơn trong nghề. Từ suy nghĩ đó, Khương Ngọc bắt tay vào kịch bản, tạo nên Cục vàng của ngoại như hiện tại.

Khương Ngọc mong muốn mang đến màu sắc mới trong Cục vàng của ngoại Ảnh: ĐPCC

“Khi tôi chia sẻ, chị Hồng Đào, Việt Hương đồng ý tham gia ngay. Từng là diễn viên, tôi hiểu tâm lý mọi người muốn được biến hóa, thay đổi”, anh chia sẻ. Khương Ngọc nói thêm hướng đi này không phải cách anh làm khó mình mà xuất phát từ mong muốn tạo nên sự khác biệt, mới mẻ. “Tôi muốn để khán giả thấy rằng các diễn viên tài năng như thế nào và tôi tin cách kể chuyện lần này sẽ khác”, anh bày tỏ.

Khương Ngọc thấy may mắn khi gặp Hồng Đào, Việt Hương. Anh khẳng định nếu không có diễn viên giỏi, thấu hiểu những điều mình nói sẽ khó làm được tác phẩm như mong đợi. Song trong hành trình đó, việc tranh cãi, bất đồng là điều khó tránh khỏi. Khi ấy, Khương Ngọc chọn phương án im lặng, để khi cả hai bình tĩnh để trở lại với công việc.

“Chuyện chị Việt Hương thoát khỏi nhóm chat hoặc không nói chuyện với tôi là bình thường. Nhưng những tranh luận là động lực để phim tốt hơn. Tôi cũng không quen làm việc với người chỉ biết im lặng. Những lúc tranh cãi, ai sai thì phải xin lỗi trước. Còn nếu đó là quan điểm của hai bên thì mình sẽ thống nhất phương pháp để đi đến kết quả chung”, anh nói.

Khương Ngọc và Việt Hương tại sự kiện công bố phim Ảnh: ĐPCC

Khương Ngọc nói về doanh thu phim trăm tỉ

Tự chọn những hướng đi khác biệt, Khương Ngọc cũng chuẩn bị tâm lý để đón nhận những ý kiến trái chiều. Nam đạo diễn cho rằng bản thân “từ số 0 đi lên” nên việc học hỏi là điều cần có. Anh nêu quan điểm: “Khi phim thắng, đạo diễn là người được xướng tên đầu tiên. Bạn có đủ bản lĩnh để nhận được niềm vinh dự đó thì cũng phải đủ bản lĩnh để nhận lời chê bai, lỗi cũng do mình đầu tiên”.

Theo nam đạo diễn, anh chỉ “khác người” ở cách làm phim, kể chuyện song điểm đến chung vẫn là khơi gợi cảm xúc khán giả. Khương Ngọc quan niệm: “Một bộ phim dù có hoa mỹ cỡ nào nhưng không mang lại cảm xúc thì cũng khó. Hãy làm một tác phẩm bình thường nhưng chạm đến người xem, đó là điều tôi luôn suy nghĩ”.

Khương Ngọc tiết lộ lý do không mời tiếp Ngọc Trinh đóng phim

Nói về danh xưng “đạo diễn trăm tỉ”, Khương Ngọc xem đó là điều may mắn trong sự nghiệp. Nhìn nhận thực tế, đạo diễn Cục vàng của ngoại cho rằng doanh thu của phim trên thị trường Việt thay đổi qua từng giai đoạn. Ban đầu, đó là những con số nhỏ nhưng với nhiều người thì “trong mơ mới có”. Dần dần, nhiều phim Việt đạt cột mốc ấn tượng hơn nên: “Danh xưng đó làm cho tôi vui được 2 ngày và mình nên tỉnh táo nhìn nhận lại. Đầu tiên, mình phải yêu thương sản phẩm của mình. Khẩu vị của khán giả luôn thay đổi, nếu mình được ủng hộ thì khác, còn nếu không được ủng hộ thì phải học cách làm lại”.