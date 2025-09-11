Uyển Ân nói về việc đóng cảnh thân mật với trai đẹp cao 1,88 m

Trong phim Chị ngã em nâng, Uyển Ân vào vai Hải Âu - cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện và mang đến những thay đổi trong nhận thức của Lực (Thuận Nguyễn thủ vai). Nếu như Hải Âu đại diện cho thế hệ gen Z năng động, trẻ trung thì bạn diễn lại mang đến hình ảnh điềm tĩnh, kín đáo. Sự đối lập đó khiến người xem tò mò.

Uyển Ân có nhiều phân đoạn tình cảm với Thuận Nguyễn trong phim Chị ngã em nâng ẢNH: ĐPCC

Đây là lần đầu tiên Thuận Nguyễn và Uyển Ân sánh vai trên màn ảnh rộng. Cô gặp nhiều khó khăn khi đóng cặp cùng sao nam 9X vì chênh lệch chiều cao đến 20 cm. “Tôi đã đóng nhiều phim tâm lý tình cảm gia đình. Tôi đang tìm một luồng gió như Hải Âu - một cô gái tươi mới và rực rỡ. Ban đầu, tôi có chút phân vân nhẹ khi đọc kịch bản là do có nhiều cảnh khá phóng khoáng. Tuy nhiên sau khi có nhiều buổi trao đổi cùng ê kíp, tôi cảm thấy thoải mái hơn, và nhận ra những tình tiết trong phim là phù hợp với nhân vật”.

Nữ diễn viên nhận xét Thuận Nguyễn là một người nhiệt tình và dễ gần gũi. “Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành nhưng đầy quyết liệt của anh ấy đối với diễn xuất thông qua nhân vật Lực. Tôi rất vui vì chúng tôi đã tìm ra cách hợp tác hiệu quả khi làm việc cùng nhau ở bộ phim này, và quan trọng nhất là tôi đã học được thêm nhiều điều giá trị”, cô bày tỏ.

Sự thay đổi của Uyển Ân

Về mối duyên đến với Chị ngã em nâng, Uyển Ân cho biết sau nhiều vai diễn mang nội tâm sâu lắng, cô nhận thấy Hải Âu là một làn gió mới cho sự nghiệp của mình. Bởi trong hành trình làm nghề, nữ diễn viên muốn có nhiều cơ hội trải nghiệm, hóa thân trong nhiều dạng nhân vật khác nhau để đem đến sự đa dạng cho khán giả.

Hình ảnh khác lạ của Uyển Ân trong phim mới ẢNH: NVCC

Sao nữ bộc bạch: “Mỗi dự án tôi tham gia đều bắt đầu từ việc bản thân yêu thích nhân vật của mình. Mỗi nhân vật tôi chọn hóa thân đều có màu sắc, xuất phát điểm, tính cách khác nhau. Hải Âu sẽ là một sự ngọt ngào, một sự động viên cho các bạn trẻ trong xã hội hiện nay. Dù cho cuộc đời có trao cho mình những bài học và thử thách khắc nghiệt thế nào thì tôi mong là chúng ta cũng đủ mạnh mẽ để đối diện”.

Ngoài Thuận Nguyễn, trong phim Chị ngã em nâng, Uyển Ân còn có màn kết hợp với Lê Khánh. Ở teaser được công bố, màn “đấu khẩu” giữa cả hai được khán giả quan tâm. Em gái Trấn Thành cho biết mặc dù trên phim có phần kịch tính song ngoài đời, cảnh quay đó để lại cho Uyển Ân nhiều kỷ niệm vui. “Mỗi lần quay chung với chị Lê Khánh, tôi thấy rất thoải mái vì chị luôn mang đến nhiều tiếng cười. Nhưng tôi cũng khá lo lắng cho phân đoạn này, vì ranh giới giữa thể hiện quan điểm cá nhân và hỗn rất mong manh. Và tôi không muốn vai diễn của mình đem đến cảm giác chưa đúng cho khán giả”, cô tâm sự.

Theo Uyển Ân, đây là lần đầu cô có dịp làm việc với Lê Khánh. Sao nữ 9X bộc bạch thêm: “Chị vừa là thần tượng, vừa là tuổi thơ của tôi nên những ngày đầu, tôi có chút áp lực. Song sau những lần workshop, mọi lo lắng trong tôi tan biến. Ngược lại Ân còn thấy đây là một trải nghiệm thú vị và đặc biệt. Tôi cảm thấy mình khá may mắn vì bản thân có cơ hội được làm việc, trò chuyện cùng chị”.