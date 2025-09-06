Hình ảnh khác lạ của Uyển Ân

Sau thành công của Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ, Cô dâu hào môn… diễn viên Uyển Ân hội ngộ khán giả màn ảnh rộng với vai Hải Âu trong phim Chị ngã em nâng. Trong phim, sao nữ 9X đảm nhận vai một cô gái gen Z sống tự do, phóng khoáng, tự lập. Trong một số hình ảnh được ê kíp chia sẻ, hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm của Uyển Ân trong dự án mới này khiến khán giả tò mò.

Hành trình nhập vai đầy thách thức của Uyển Ân

Với Uyển Ân, hành trình nhập vai cũng gắn liền với nhiều trải nghiệm đặc biệt. Cô phải đi học bida, tập lái xe côn. Nữ diễn viên kể: “Đây là lần đầu tiên tôi có được những trải nghiệm này, trong khi bản thân lại là người sợ tốc độ. Ban đầu tôi còn nhát và run tay nhưng dần dần cũng quen”.

Uyển Ân có nhiều trải nghiệm thú vị khi tham gia Chị ngã em nâng Ảnh: ĐPCC

Em gái Trấn Thành tiết lộ thử thách lớn nhất với cô là cảnh dù lượn. Thừa nhận bản thân sợ độ cao, dù đoàn phim đã chuẩn bị sẵn cascadeur và những đạo cụ cần thiết cho cảnh quay, nhưng cuối cùng Uyển Ân chọn vượt qua nỗi sợ để hoàn thành phân đoạn này. “Đầu tiên, tôi muốn đáp lại kỳ vọng của đạo diễn với sự đầu tư không nhỏ. Đồng thời, tôi tin sự hy sinh của mình sẽ có kết quả xứng đáng’’, nữ diễn viên bày tỏ.

Trong suốt thời gian quay phim, vật bất ly thân của Uyển Ân là cuốn kịch bản chi chít những ghi chú về nhân vật Hải Âu. Theo đạo diễn Vũ Thành Vinh, ngay từ những ngày đầu tập thoại cùng ê kíp, nữ diễn viên đã khiến mọi người bất ngờ vì sự chỉn chu, tập trung. Thậm chí, cô thuộc luôn cả lời thoại của đồng nghiệp để phối hợp nhịp nhàng hơn trong quá trình quay.

Đóng cặp với Uyển Ân trong phim là Thuận Nguyễn (vai Lực). Anh kể ban đầu từng phân vân khi nhận được lời mời tham gia Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh vì áp lực từ những dự án trước. Song sau khi đọc kịch bản, anh quyết định thử sức. Nam diễn viên chia sẻ đã tìm đến bệnh viện phục hồi chức năng để tìm hiểu cuộc sống, tâm lý, cách sinh hoạt của người khuyết tật cũng như dành thời gian trò chuyện để vào vai bệnh nhân ngồi xe lăn.

Thuận Nguyễn bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện phục hồi chức năng để tìm hiểu, chuẩn bị cho vai diễn bị khuyết tật trong phim Chị ngã em nâng Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra, Thuận Nguyễn cũng miệt mài luyện tập nhiều kỹ năng mới cho nhân vật, như chơi bida, dù lượn, lặn và đặc biệt là xăm. “Nhờ Lực, tôi biết thêm một bộ môn nữa. Tất cả động tác đều phải chính xác. Tập trên miếng da giả khác hẳn khi thực hành trên tay khách hàng. Từ lúc đầu bối rối, đau cổ, mỏi tay, tôi đã cố gắng không ngừng để nhận được lời khen từ thầy”, diễn viên bày tỏ.

Không chỉ nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị, Thuận Nguyễn còn được ê kíp nhận xét là người cầu thị, biết lắng nghe và luôn chủ động học hỏi từ đồng nghiệp. Anh thường có mặt tại trường quay từ rất sớm để chuẩn bị, tạo không khí làm việc chuyên nghiệp. Đạo diễn Vũ Thành Vinh đánh giá cao tinh thần dấn thân của Thuận Nguyễn, đặc biệt trong phân cảnh giằng xé nguy hiểm ở hồ bơi. Nam diễn viên khẳng định đây là cơ hội cũng như thử thách để đưa nhân vật một cách chân thực đến với khán giả.