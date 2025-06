Showbiz 19.6: Trấn Thành phản bác; Hồ Ngọc Hà quảng bá quê hương

Trấn Thành đáp trả

Trên trang cá nhân, Trấn Thành khoe được Vũ Thảo My tặng một món quà nhân dịp làm việc chung trong show thực tế, hài hước ngỏ ý mong cộng đồng mạng yêu thương giọng ca 9X nhiều hơn. Những chia sẻ của nam MC được khán giả quan tâm, tương tác. Có thể thấy, nam MC giữ mối quan hệ thân thiết với 30 “em xinh” trong chương trình.

Trấn Thành gây chú ý khi đảm nhận vai trò dẫn dắt Em xinh say hi ẢNH: FBNV

Đáng chú ý, dưới bài đăng của Trấn Thành, một khán giả nhận xét show thực tế mà anh dẫn dắt kém sức hút, không được biết đến nhiều. Người này còn cho rằng đó là lý do chồng Hari Won tích cực quảng bá cho Em xinh say hi. Thay vì im lặng, Trấn Thành lên tiếng phản bác. Anh chia sẻ: “Nó đang top 1 thịnh hành đó. Anh mong em xem qua chương trình rồi bình luận. Anh cảm ơn”.

Trước đó, Trấn Thành gây chú ý khi đăng clip thể hiện ca khúc Từng trên trang cá nhân. Nam MC còn hài hước chia sẻ: “Liu Grace đang lo. Cẩn thận anh cướp hit”. Chồng Hari Won cũng được nhiều người quan tâm khi xác nhận trở lại Running Man Vietnam mùa 3.

Hồ Ngọc Hà quảng bá du lịch Quảng Bình

Bận rộn với các dự án nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà vẫn thường xuyên trở về Quảng Bình để thực hiện các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, với series chương trình Hành trình 20+, nữ ca sĩ đã ghi dấu ấn đậm nét khi trở về Quảng Bình, không chỉ bằng những hành động thiết thực mà còn bằng những câu chuyện truyền cảm hứng, làm lay động trái tim người xem về một Quảng Bình bình dị mà đầy sức sống, giàu truyền thống và văn hóa.

Hồ Ngọc Hà khoe nhan sắc rạng rỡ trong tà áo dài trắng ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững, Hồ Ngọc Hà được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình gửi lời mời trở về quê hương quảng bá du lịch, điều đó được thể hiện thông qua đoạn clip dài hơn 5 phút vừa mới trình làng. Trong video, những địa danh nổi tiếng của quê hương được nữ ca sĩ nhắc đến như động Thiên Đường, động Phong Nha, hang Sơn Đoòng, biển Nhật Lệ…

Hồ Ngọc Hà cùng dàn nữ sinh trong chiếc áo dài, nón lá bài thơ bước đi đầy thơ mộng. Không chỉ quảng bá những thắng cảnh nổi tiếng, video còn khai thác Quảng Bình ở chiều sâu văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Với giọng ca 8X, Quảng Bình luôn hiện diện trong cô với tình yêu sâu sắc và sự gắn bó.

Ngô Kiến Huy trở lại với âm nhạc

Tất bật với việc tham gia các chương trình truyền hình, Ngô Kiến Huy vẫn ấp ủ sản phẩm âm nhạc dành tặng khán giả. Mới đây, anh trình làng MV Lý do, thực hiện lời hứa dành cho người hâm mộ và cũng là món quà nam ca sĩ dành tặng bản thân dịp sinh nhật.

MV Lý do được thực hiện đơn giản và gần gũi trong phòng thu âm, ghi lại một ngày làm việc của Ngô Kiến Huy và ê kíp. Nam ca sĩ cho biết: “Tôi muốn một MV mang màu sắc tư liệu, lấy cảm hứng từ phong cách 'reply 1988'. Sản phẩm là dịp để người hâm mộ biết một ngày làm việc của tôi như thế nào, tạo cảm giác như các bạn cũng chính là một phần của ê kíp, là người theo sát và luôn hỗ trợ tôi”.

Ngô Kiến Huy ra mắt sản phẩm mới tặng khán giả dịp sinh nhật ẢNH: NVCC

Lý do còn là sản phẩm đầu tiên cho chuỗi dự án âm nhạc của Ngô Kiến Huy trong năm 2025 - 2026. Nam ca sĩ cho biết anh sẽ tiếp tục tìm kiếm và hợp tác cùng những nhạc sĩ - producer trẻ tuổi, tài năng. Nhạc của Ngô Kiến Huy sẽ luôn dễ nghe, dễ đồng cảm như một người bạn của khán giả.

Hiện nay, Ngô Kiến Huy đang là một nghệ sĩ hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Anh khẳng định bản thân luôn chăm chỉ và cố gắng mỗi ngày để được khán giả đón nhận và yêu thương hơn.