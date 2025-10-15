Việt Hương tuyên bố tặng nhẫn kim cương cho đàn em giữa sự kiện

Chiều 15.10, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Cục vàng của ngoại diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự tham gia của dàn nghệ sĩ gồm Hồng Đào, Việt Hương, Khương Ngọc, Băng Di, Tuấn Khải, Lâm Thanh Mỹ… Trong khi đó diễn viên Lê Khánh - người thủ vai Diễm trong phim vắng mặt vì tình hình sức khỏe.

Việt Hương tiếp tục hội ngộ nghệ sĩ Hồng Đào trong phim mới của đạo diễn Khương Ngọc Ảnh: T.A

Sự trở lại của Việt Hương

Tại sự kiện, Việt Hương bày tỏ niềm hào hứng khi trở lại màn ảnh rộng sau thành công của Chị dâu. Trong Cục vàng của ngoại, nữ diễn viên vào vai bà Hậu - người phụ nữ cả đời vất vả, hy sinh cho con (Băng Di thủ vai), cho cháu (Lâm Thanh Mỹ thủ vai). Để có thể hóa thân cho vai diễn này, ngoài những trải nghiệm của bản thân, Việt Hương mang những điều cô quan sát được từ cuộc sống, từ bà và mẹ của mình để làm chất liệu cho nhân vật.

Khi được hỏi về áp lực sau thành tích Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3, vợ Hoài Phương cho biết dự án này được quay hình trước khi cô đón tin vui. Do đó, nữ nghệ sĩ không gặp bất kỳ áp lực nào mà chỉ biết hết mình với vai diễn. Bởi cô quan niệm: “Khi hóa thân thành nhân vật mà có thể chạm đến khán giả, với tôi đó đã là niềm hạnh phúc rồi”.

Việt Hương vào vai người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn hết lòng nuôi cháu ngoại và lo lắng cho con gái Ảnh: Thạch Anh

Việt Hương nói thêm trong phim trước đó, cô và nghệ sĩ Hồng Đào tuy vào vai chị dâu - em chồng nhưng lại khắc khẩu. Còn ở phim này, họ hóa thân thành những người bạn, yêu thương nhau như người thân trong gia đình. Chính sự khác biệt đó khiến nữ nghệ sĩ hào hứng khi tham gia phim mới của đạo diễn Khương Ngọc.

Trong phim, nghệ sĩ Việt Hương còn kết hợp cùng Băng Di, gây chú ý với câu thoại “lấy chồng đi, má cho tiền làm đám cưới”. Quãng thời gian đóng phim giúp các diễn viên trở nên gắn kết hơn. Tại sự kiện, khi biết Băng Di vừa được bạn trai doanh nhân cầu hôn, nữ diễn viên 7X tuyên bố sẽ tặng một cặp nhẫn kim cương trong ngày trọng đại của đàn em. Thông tin này gây bất ngờ cho mọi người.

Dàn sao phim Cục vàng của ngoại trong sự kiện ra mắt phim Ảnh: T.A

Lý giải về điều này, Việt Hương cho hay: “Tôi với anh Hoài Phương năm sau sẽ kỷ niệm 20 năm gắn bó. Nên khi biết Băng Di sắp kết hôn, tôi có nói sẽ tặng một cặp nhẫn cưới, xem như là lấy vía. Thậm chí nếu Băng Di muốn gắn hột xoàn, tôi cũng sẽ làm để tặng. Tôi có hỏi hai bạn quen nhau lâu chưa, Băng Di cho biết đã đồng hành được 9 năm. Tôi khuyên Băng Di cố gắng làm đám cưới sớm để mọi thứ vẫn còn tươi mới. Bây giờ có được hạnh phúc đó là mình phải nắm bắt liền, chứ nếu buông ra thì lại phải bắt đầu một hành trình khác”.

Trước tình cảm của đàn chị, Băng Di bày tỏ sự cảm kích. Nữ diễn viên cho biết cô không nghĩ rằng câu nói trong phim lại vô tình trùng khớp với mình trước ngày Cục vàng của ngoại ra rạp. Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc bạn trai cầu hôn, Băng Di khéo léo chia sẻ: “Tôi cũng hy vọng mọi người có thể tập trung vào phim, còn những chuyện riêng tư cá nhân, tôi xin phép chia sẻ sau”.