Lý do Việt Hương vẫn đi đóng phim dù cuộc sống đủ đầy

Chiều 25.9, đoàn phim Cục vàng của ngoại có buổi gặp gỡ truyền thông tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Việt Hương, diễn viên Lê Khánh - Tuấn Khải, đạo diễn Khương Ngọc, diễn viên Băng Di… Trong khi đó, nghệ sĩ Hồng Đào bận lịch trình ở nước ngoài, còn Lâm Thanh Mỹ vướng việc học nên vắng mặt.

Việt Hương tại sự kiện công bố phim Cục vàng của ngoại Ảnh: T.A

Cục vàng của ngoại đánh dấu màn hợp tác giữa Khương Ngọc - Việt Hương sau thành công của Chị dâu. Trong phim, nữ diễn viên 7X thủ vai bà Hậu - người phụ nữ tảo tần vừa nuôi cháu khôn lớn, vừa lo nghĩ cho con gái.

Trải nghiệm mới của Việt Hương

Chia sẻ tại sự kiện, Việt Hương nghẹn ngào thừa nhận khi tham gia dự án này, cô nghĩ đến mẹ của mình. “Bà Hậu giống mẹ tôi, một người kỹ tính, làm mẹ đơn thân. Mẹ tôi cũng từng đi làm công sở ổn định, rồi sau này thất thế, bà về bán cà phê nuôi hai chị em tôi lớn lên. Tôi từng sinh sống ở xóm nhỏ y như bối cảnh phim, ngay cả nhà bà Hậu với cầu thang ở giữa cũng giống với nhà tôi từng ở”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Việt Hương từng tranh luận với đạo diễn đến mức "không muốn nhìn mặt" khi đóng Cục vàng của ngoại Ảnh: T.A

Với Việt Hương, bà Hậu là vai diễn đặc biệt đối với cô, khi phải trải qua 4 giai đoạn của một người phụ nữ. Theo sao nữ 7X, bài toán khó là việc cô phải tạo sự kết nối với các diễn viên nhí, dù mỗi bạn chỉ quay vài ngày. “Cả hành trình đó, tôi phải biến hóa về ngoại hình. Nếu khán giả để ý sẽ thấy có phân đoạn nhìn tôi khá tròn, vì phải tăng khoảng 7 - 8 kg theo yêu cầu của đạo diễn. Sau đó, tôi lại tiếp tục giảm cân. Không riêng gì tôi, diễn viên nào khi nhận được vai này sẽ đồng ý vì rất hay”, cô chia sẻ.

Tiếp tục làm việc với Khương Ngọc, nữ diễn viên không sợ mình bị lặp lại so với dự án trước đó. Theo cô, vai diễn bà Hậu khác hoàn toàn với nhân vật trong Chị dâu và mang đến nhiều trải nghiệm mới trong nghề.

“Ở phim trước, áp lực chủ yếu nằm ở Khương Ngọc, còn diễn viên chúng tôi rất thoải mái. Vì khi đó, bạn phải dò con đường mình cần đi, trong khi chúng tôi đã có tên tuổi trong nghề, chỉ cần làm tốt nhất có thể. Còn với dự án này, khán giả sẽ xem diễn viên làm có tốt hay không, nên áp lực trở về với chúng tôi. Nhưng khi Khương Ngọc thuyết phục tôi bằng một kịch bản hay, tôi không sợ bị lặp lại”, vợ Hoài Phương bộc bạch.

Việt Hương cho biết vai diễn bà Hậu mang lại nhiều trải nghiệm thú vị đối với cô Ảnh: T.A

Theo Việt Hương, một trong những cái khó ở Cục vàng của ngoại là tạo nên sự khác biệt giữa vai diễn của mình và nghệ sĩ Hồng Đào. Dù có màn kết hợp ăn ý song việc khán giả so sánh là điều không tránh khỏi. Nói về điều này, cô bộc bạch: “Chị Hồng Đào lớn hơn tôi 14 tuổi, là thế hệ đi trước. Nếu được diễn với thần tượng và mọi người so sánh lực diễn của cả hai thì tôi rất hạnh phúc. Với số tuổi của tôi, kinh nghiệm trải đời không bằng chị Đào. Trong phim này, cả hai lại song hành với nhau nhưng khác nhau. Nếu chúng tôi giống thì mọi người so sánh, còn ở đây tôi nghĩ là sự đặt để hợp lý”.

Việt Hương chia sẻ nhiều người từng hỏi cô đã có đủ thứ sao lại phải đi đóng phim. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân muốn được “đã” với nghề. Cô nói chính vai diễn bà Hậu đã mang lại cho mình cảm xúc này. “Nó giống như cảm giác mình vừa chinh phục được một cái gì đó, khiến tôi cảm thấy thích thú”, Việt Hương tâm sự.