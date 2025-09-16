Việt Hương lấy nước mắt khán giả với 'Rồi 30 năm sau'

Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh vừa trình làng vở diễn Rồi 30 năm sau, thu hút sự quan tâm của khán giả. Đây là tác phẩm nổi tiếng của cố soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng từng gây sốt trên sân khấu cải lương Thanh Minh - Thanh Nga. Nay, vở diễn được thổi làn gió mới qua sự dàn dựng của đạo diễn Ngọc Duyên cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như NSƯT Minh Nhí, Việt Hương, Công Danh, Bảo Kun, Thạch Thảo…

Việt Hương và các diễn viên áp lực khi đưa Rồi 30 năm sau lên sân khấu kịch Ảnh: Đ.K

Rồi 30 năm sau xoay quanh bi kịch của một gia đình tài phiệt, ẩn chứa phía sau là những âm mưu, thủ đoạn. Trong tác phẩm lần này, nghệ sĩ Việt Hương được giao vai bà Phán - người phụ nữ với nội tâm giằng xé, được xem là chất xúc tác của những mâu thuẫn. Khác với hình ảnh một diễn viên sôi nổi, liên tục tạo tiếng cười cho khán giả trong các chương trình, lần này nghệ sĩ 7X cho thấy một màu sắc khác biệt khi hóa thân thành nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Ở nhiều phân đoạn, cô còn lấy nước mắt người xem với khả năng nhập vai của mình.

Thách thức của Việt Hương

Việt Hương của hiện tại vừa làm nghệ thuật, vừa bận rộn với công việc kinh doanh. Do đó, để nữ nghệ sĩ toàn tâm toàn ý cho một vai diễn không phải là chuyện đơn giản. Khi hiểu được rằng bà Phán là một vai diễn khó, đòi hỏi sự tập trung cao độ, Việt Hương đã cố gắng sắp xếp thời gian cho dự án này. Với cô, việc mang đến màu sắc mới cho một tác phẩm kinh điển và tạo dấu ấn riêng là một thách thức lớn mà bản thân phải vượt qua.

Trong suốt 3 tiếng nhập vai, nữ nghệ sĩ cho thấy sự lăn xả, giúp khán giả đau với nỗi đau của nhân vật. Thậm chí, sau khi kết thúc vở diễn, cô vẫn không giấu được sự xúc động, liên tục lau nước mắt khi chào khán giả. Chia sẻ về hành trình hóa thân thành bà Phán, Việt Hương thừa nhận độ khó của vai diễn khiến cô không tránh khỏi áp lực, căng thẳng.

Theo dự kiến, Rồi 30 năm sau sẽ có suất diễn vào 21.9, tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh Ảnh: Đ.K

Cô bộc bạch: “Sau khi hoàn thành vở diễn này, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi chọn lắng nghe những lời góp ý, những ý kiến của khán giả để hoàn thiện hơn trong những suất diễn sau. Đây là một vai diễn thách thức, vì đạo diễn yêu cầu dù uất ức thế nào cũng không được thổ lộ quá nhiều. Điều đó đòi hỏi tôi phải trau dồi thêm về kỹ thuật diễn xuất. Được mọi người yêu thương, tôi tự nhắc phải giữ được nguồn năng lượng như thế trong những suất diễn sau”.

Trước đó, nghệ sĩ Việt Hương cùng dàn diễn viên của Sân khấu Trương Hùng Minh dành thời gian đến Chùa nghệ sĩ, thắp hương cho cố soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng cùng cố nghệ sĩ Thanh Nga. “Rồi 30 năm sau là một tác phẩm nổi tiếng và đó cũng là điều tạo áp lực cho các diễn viên. Vai của tôi đòi hỏi phải có lực dữ lắm”, Việt Hương chia sẻ thêm.

Những năm qua, dù bận rộn với phim ảnh và kinh doanh, Việt Hương cũng dành thời gian cho sân khấu kịch. Về lý do, nữ nghệ sĩ chia sẻ đây không chỉ là tâm huyết của người thầy - NSƯT Minh Nhí mà hơn hết, đó cũng là cái nôi từng giúp cô trưởng thành hơn trong diễn xuất. Do đó, Việt Hương quyết định mở sân khấu để tạo điều kiện giúp các diễn viên trẻ có thêm cơ hội cọ xát trong nghề.