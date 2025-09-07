Chồng nhạc sĩ ủng hộ Việt Hương làm thiện nguyện

Việt Hương trao hơn 250 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: NVCC

Việt Hương chia sẻ cô xem hoạt động thiện nguyện là niềm hạnh phúc. Nhiều năm qua, diễn viên phim Chị dâu thường thực hiện hoạt động trao quà, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đối với cô, Vu Lan là dịp để nhắc nhớ về tình thân, sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Tham gia chương trình Túi gạo nghĩa tình tại phường Hiệp Bình, gia đình Việt Hương trao đi 250 phần quà, mỗi phần bao gồm 20kg gạo, nước tương, dầu ăn cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Cô hy vọng có thể chia sẻ phần nào gánh nặng sinh hoạt, giúp bà con thêm ấm lòng, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Tại buổi gặp gỡ, vợ chồng Việt Hương và các tình nguyện viên đã trực tiếp gửi tận tay bà con quà, tạo nên bầu không khí ấm áp, chan hòa. Nhiều người dân xúc động khi nhận được sự quan tâm kịp thời từ chương trình. Đồng thời, không ít bà con hào hứng lưu lại hình ảnh kỷ niệm cùng Việt Hương - Hoài Phương, lan tỏa bầu không khí tích cực.

Nghệ sĩ Hoài Phương ủng hộ, đồng hành với các hoạt động thiện nguyện mà vợ tham gia Ảnh: NVCC

Hành trình thiện nguyện của Việt Hương

Không chỉ dừng lại ở hoạt động lần này, nghệ sĩ Việt Hương vốn được biết đến là người thường xuyên đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện. Vào các dịp lễ, tết hay Trung thu, cô đều đặn tổ chức hoạt động giao lưu nghệ thuật kết hợp trao quà tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi và nhiều hoàn cảnh kém may mắn.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh cũng như sự nghiệp nghệ thuật, Việt Hương vẫn dành thời gian để lan tỏa sự sẻ chia, yêu thương đến bà con khó khăn. Với nữ nghệ sĩ, đây cũng là cách cô đáp lại tình cảm những khán giả đã ủng hộ mình khi làm nghệ thuật.

Đặc biệt, những chuyến thiện nguyện của Việt Hương luôn có sự đồng hành của người bạn đời. Nhạc sĩ Hoài Phương nói từ lúc trước khi về chung một nhà, điều anh ấn tượng ở vợ là sự lo lắng, quan tâm đến người khác. Đến nay, tính cách đó ở nữ diễn viên 7X vẫn không thay đổi. Mọi dự án của Việt Hương, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện, bản thân nam nghệ sĩ hoàn toàn ủng hộ.