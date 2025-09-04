Thuận Nguyễn tranh cãi kịch liệt, bị Lê Khánh 'tát thẳng tay' trong phim mới

Phim điện ảnh Chị ngã em nâng công bố teaser với phân cảnh cao trào giữa 4 nhân vật chính gồm Hai Thương (Lê Khánh), Út Lực (Thuận Nguyễn), Hải Âu (Uyển Ân) và Trường (Quốc Trường).

Lê Khánh được đạo diễn tin tưởng giao vai chính trong Chị ngã em nâng Ảnh: ĐPCC

Cảnh tranh cãi của Lê Khánh - Thuận Nguyễn gây tò mò

Teaser mở đầu bằng bữa tiệc sinh nhật, nhưng đồng thời cũng là đám giỗ ba mẹ của Thương - Lực. Thay vì tiếng cười nói rộn rã, 4 nhân vật lại chọn cách bắt đầu bằng việc trao cho nhau ánh mắt dò xét, dẫn đến tình huống tranh cãi căng thẳng. Các nhân vật dần hé lộ nhiều bí mật ẩn sâu dưới mối quan hệ tình yêu, tình chị em. Nhân vật của Thuận Nguyễn khép lại teaser bằng câu thoại: “Có gì mà chị không cấm”, cùng biểu cảm đau khổ, giằng xé, như chất chứa nỗi niềm khó nói.

Thuận Nguyễn chia sẻ anh cảm thấy áp lực khi phải thể hiện mạch cảm xúc phức tạp của nhân vật trong cảnh quay này, vừa là một người em phản đối cách yêu thương của chị, vừa là chàng trai đứng ra bảo vệ bạn gái của mình trước những lời mỉa mai. Đáng chú ý, trong phân đoạn được nhà sản xuất hé lộ, cảnh nam diễn viên bị Lê Khánh tát thẳng tay khiến dân mạng không khỏi tò mò.

Màn tranh cãi giữa Thuận Nguyễn và Lê Khánh trong phim Ảnh: ĐPCC

Dù chưa hợp tác nhiều nhưng Lê Khánh và Thuận Nguyễn luôn có sự tương tác ăn ý. Chia sẻ về bạn diễn, Lê Khánh bày tỏ: “Tôi có cảm tình với Thuận Nguyễn từ trước đó. Với tôi, em ấy dễ thương, chỉn chu, yêu nghề và có trách nhiệm. Vì thế khi biết bản thân sẽ làm chị của Thuận Nguyễn, tôi rất vui mừng. Tôi càng thêm yêu thương em hơn trong hành trình thực hiện dự án này’’.

Với Lê Khánh, mỗi nhân vật trong phim đều có tính cách, số phận khác nhau. Về việc hóa thân vào một cô gái đối diện với nhiều biến cố dù có cuộc sống đời thật bình yên, sao nữ bày tỏ: "Công việc của người diễn viên, không phải cuộc sống thế nào thì sẽ đưa vào nhân vật như thế đó. Tôi phải có sự hóa thân, quan sát cuộc sống nhiều hơn để làm tốt yêu cầu của đạo diễn".

Thuận Nguyễn áp lực khi thực hiện các phân đoạn tâm lý trong phim Ảnh: ĐPCC

“Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết chọn ai cho Thương. Đây là vai thực sự nặng về tâm lý, phải giấu nỗi đau trong tim’’, đạo diễn Vũ Thành Vinh khẳng định. Anh cũng dành nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp của sao nữ 8X. Cụ thể, diễn viên lột tả trọn vẹn nỗi đau đớn tột cùng của nhân vật Thương qua từng ánh mắt, cử chỉ và khoảnh khắc bật khóc.

Quốc Trường tiết lộ phân cảnh trên bàn tiệc được tập trung quay trong hơn 12 tiếng: “Đây là phân đoạn nặng về tâm lý, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và áp lực cao độ. Nhưng chính áp lực đó đã tạo nên sức mạnh tập thể, cuối cùng chúng tôi đã có được thành quả như mong đợi’’. Trong khi đó, Uyển Ân cần lột tả được sự vô tư hồn nhiên để cân bằng bầu không khí căng thẳng, hỗn độn đang diễn ra trên bàn tiệc.

Chị ngã em nâng có nội dung kể về hai chị em Thương và Lực, tuổi thơ yên bình của họ gắn liền với nghề làm nhang truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ xảy ra đã cướp đi sinh mạng của đấng sinh thành, từ đó Thương vừa đóng vai chị, vừa đóng vai cha mẹ để bảo vệ, nuôi dạy em trai. Khi trưởng thành, Thương thành công và mong muốn em trai cũng phải đi theo con đường mà mình đã dọn sẵn. Sự áp đặt của cô vô tình tạo nên những mâu thuẫn, khiến hai chị em ngày càng có khoảng cách.