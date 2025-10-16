Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hồng Đào: Tôi đi diễn không quan tâm giải thưởng
Video Giải trí

Hồng Đào: Tôi đi diễn không quan tâm giải thưởng

Hải Duy - Hữu Tín
16/10/2025 20:00 GMT+7

Đồng hành cùng dự án điện ảnh Cục vàng của ngoại do đạo diễn Khương Ngọc cầm trịch, Hồng Đào tiếp tục đảm nhận vai diễn khó về mặt tâm lý.

Chiều 25.9, ê-kíp phim Cục vàng của ngoại tổ chức buổi công chiếu. Dự án do đạo diễn Khương Ngọc cầm trịch, đánh dấu sự trở lại sau thành công của phim trăm tỉ Chị dâu. Ở dự án mới, Khương Ngọc tiếp tục quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh, Băng Di, Tuấn Khải, Lâm Thanh Mỹ, Thư Đan, Hoàng Anh Panda…, đồng thời vẫn trung thành với đề tài về gia đình và thân phận người phụ nữ. Tại buổi công chiếu, Lê Khánh vắng mặt do vấn đề sức khỏe.

Hồng Đào: Tôi đi diễn không quan tâm giải thưởng - Ảnh 1.

Đạo diễn Khương Ngọc cùng dàn diễn viên nữ của Cục vàng của ngoại

Ảnh: Hữu Tín

Cục vàng của ngoại là câu chuyện đong đầy cảm xúc về hành trình trưởng thành của bé Su, song song với những trăn trở ở tuổi xế chiều của bà Hậu (do nghệ sĩ Việt Hương đảm nhận). Chứng kiến cháu ngoại thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, bà Hậu dành trọn tình yêu thương để bù đắp, nuôi dưỡng cháu khôn lớn.

Hồng Đào vào vai nặng tâm lý trong Cục vàng của ngoại

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận vai bà ngoại Khanh, một hình ảnh đối lập thú vị với bà Hậu. Nếu nhân vật của Việt Hương mang dáng dấp truyền thống, gần gũi và khuôn mẫu của người bà Việt Nam, thì bà Khanh của Hồng Đào lại là một bà ngoại “sính ngoại”, hiện đại và có phần khác biệt, nhưng sâu thẳm vẫn là tình yêu thương vô điều kiện dành cho con cháu.

Ở dự án này, vai bà ngoại Khanh (do Hồng Đào thủ vai) làm nghề môi giới bất động sản. Vì con gái không nỗ lực làm việc nên bà gánh luôn phần trách nhiệm lo lắng, nuôi cháu ăn học. Tuy nhiên, biến cố gia đình ập đến, thị trường bất động sản xuống dốc, bà Khanh sống trầm lặng, tách biệt với xóm giềng.

Hồng Đào: Tôi đi diễn không quan tâm giải thưởng

Chia sẻ về vai diễn, Hồng Đào cho biết cô lấy cảm hứng từ chính người mẹ của mình, nhờ đó việc hóa thân trở nên tự nhiên và đầy cảm xúc. Song song đó, Hồng Đào chia sẻ không cảm thấy chạnh lòng vì bạn bè, đồng nghiệp có những thành công riêng. Ở độ tuổi 63 nữ nghệ sĩ không đặt nặng danh hiệu hay giải thưởng, cô quan niệm rằng được đứng trước máy quay và cống hiến cho khán giả là niềm hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

Khám phá thêm chủ đề

