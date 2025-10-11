Sau nhiều năm rút lui khỏi làng giải trí để gánh vác kinh tế gia đình, diễn viên Kim Thư giờ đây đã có một cuộc sống ổn định. Không còn là "bà hoàng" chỉ xuất hiện lộng lẫy trên màn ảnh và thảm đỏ, Kim Thư tái xuất công chúng trong hình ảnh hoàn toàn mới: một bà chủ nhà hàng Nhật vô cùng tháo vát.

Giữa trung tâm TP.HCM, nữ diễn viên nổi tiếng năm nào được nhìn thấy tất bật trong bộ kimono truyền thống của phụ nữ Nhật Bản. Cô không chỉ là người quản lý mà còn là nhân viên đa năng nhất: từ việc đón tiếp khách sành ăn với nụ cười niềm nở, đến việc tự tay làm bếp, trang trí món ăn tinh tế. Đáng nể hơn, cô còn không ngại ngần dọn dẹp và làm đủ mọi việc không tên trong nhà hàng.

Cuộc sống hiện tại của diễn viên Kim Thư "vợ cũ Phước Sang" sau biến cố

Hình ảnh Kim Thư xắn tay áo vào bếp, tận tâm với từng chi tiết trong nhà hàng đã vẽ nên một bức chân dung mạnh mẽ về nghị lực của người phụ nữ dám từ bỏ hào quang để gầy dựng lại cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cô đã biến những năm tháng gian khó thành kinh nghiệm quý báu, và giờ đây, chính sự tận tâm và tháo vát đó đã trở thành "linh hồn" giúp nhà hàng của cô thành công.

Sinh năm 1978, Kim Thư từng là biểu tượng nhan sắc và phong cách của điện ảnh Việt đầu những năm 2000, ghi dấu ấn qua hàng loạt phim ăn khách như Đẻ mướn, Hồn trương ba, da hàng thịt, Cô dâu đại chiến và Khi đàn ông có bầu. Cuộc hôn nhân được chú ý với "ông bầu" Phước Sang tưởng chừng là cái kết viên mãn, nhưng mọi thứ sụp đổ sau biến cố tài chính khiến chồng cũ vỡ nợ hàng tỉ đồng.

Cuộc sống Kim Thư sau biến cố

Rời xa hào quang, Kim Thư bắt đầu chuỗi ngày đầy thử thách khi phải tự mình gánh vác kinh tế gia đình. Từ "bà hoàng phòng vé" ngày nào, cô bươn chải với đủ loại công việc để mưu sinh. Kim Thư không ngại ngần chia sẻ về những công việc khó khăn nhất, thậm chí có lúc nhận cả việc bày mâm cúng cô hồn (rằm tháng bảy) thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Cô không giấu được sự chạnh lòng khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, khi nhiều đồng nghiệp vẫn đang tiếp tục tỏa sáng và gặt hái thành công. Tuy nhiên, điều giúp Kim Thư mạnh mẽ bước tiếp chính là tình yêu vô bờ bến dành cho hai con, trở thành động lực để cô không bao giờ gục ngã.

Kim Thư tự tay chuẩn bị các nguyên liệu cho nhà hàng Ảnh: FBNV

Sau hơn mười năm lăn lộn trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, Kim Thư vừa mở thêm một nhà hàng Nhật Bản khang trang. Cô cho biết việc bén duyên với ẩm thực Nhật là một cơ duyên đầy bất ngờ, bởi theo cô, cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, cơ hội và may mắn. Là người yêu nghệ thuật và cái đẹp, Kim Thư dần bị cuốn hút bởi văn hóa Nhật trong quá trình tìm hiểu và trải nghiệm. Cô đã dồn tâm huyết và nghị lực để xây dựng sự nghiệp mới, chứng minh khả năng tự chủ của mình. Hiện tại, Kim Thư đang sống một cuộc đời trọn vẹn, không còn dựa vào hào quang quá khứ hay danh xưng "vợ cũ", mà tự tay viết lại định mệnh rực rỡ và ổn định cho riêng mình và các con.