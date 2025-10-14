Từng bị gọi là “người đẹp giữa tâm bão hoài nghi”, Phan Như Thảo đối mặt với vô số lời đồn đoán khi công khai mối tình cùng doanh nhân Đức An, chồng cũ siêu mẫu Ngọc Thúy. Tình yêu từng gây tranh cãi ấy giờ đây được chính thời gian minh chứng, không bằng lời thanh minh, mà bằng sự bình yên và bền chặt sau hơn một thập niên gắn bó.

Lấy chồng đại gia, Phan Như Thảo vẫn chăm chỉ làm việc. Cô tiết lộ chồng mình là người luôn bao dung, kiên nhẫn và nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở vợ, dù đôi khi chính cô lại nghi ngờ về bản thân.

Phan Như Thảo hiện là CEO và sáng lập ra Vietnam PMU’s Best Idol Award - giải thưởng tôn vinh các nghệ nhân trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ Ảnh: NVCC

Cuộc sống hôn nhân của Phan Như Thảo

Nhưng đằng sau sự viên mãn hôm nay là cả một hành trình dài của kiên nhẫn và học cách yêu. Sau hơn 10 năm chung sống, Phan Như Thảo và chồng mới chính thức đăng ký kết hôn. Cô thừa nhận, đã có những lúc họ giận nhau, mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ làm tổn thương nhau bằng lời nói. Phan Như Thảo tiết lộ bí quyết giữ gìn hôn nhân là viết thư mỗi khi giận, một thói quen tưởng chừng cũ kỹ nhưng lại giúp họ bình tâm, thấu hiểu và lắng nghe nhau nhiều hơn.

Không chỉ với hôn nhân, Phan Như Thảo còn có cách riêng trong việc nuôi dạy con. Với cô, giáo dục bắt đầu từ cách cha mẹ sống, không phải từ lời dạy. Thay vì dạy con bằng những quy tắc khô khan, cô và chồng chọn làm gương bằng tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau.

Phan Như Thảo tiết lộ cuộc sống bên đại gia hơn 26 tuổi

Phan Như Thảo, sinh năm 1988 tại Cà Mau, là người mẫu, diễn viên và doanh nhân. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giành giải nhất Người mẫu triển vọng 2008, và đại diện Việt Nam tham dự Asia’s Next Top Model 2013. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích như Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo dần rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.