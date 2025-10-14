Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phan Như Thảo tiết lộ cuộc sống bên đại gia hơn 26 tuổi
Video Giải trí

Phan Như Thảo tiết lộ cuộc sống bên đại gia hơn 26 tuổi

Hải Duy
Hải Duy
14/10/2025 20:00 GMT+7

Từng là người mẫu, diễn viên hoạt động năng nổ, Phan Như Thảo dần rút khỏi làng giải trí khi kết hôn với doanh nhân Đức An hơn cô 26 tuổi. Chịu nhiều đàm tiếu khi đến với nhau, sau 10 năm, Phan Như Thảo cho biết cả hai vẫn hạnh phúc viên mãn.

Từng bị gọi là “người đẹp giữa tâm bão hoài nghi”, Phan Như Thảo đối mặt với vô số lời đồn đoán khi công khai mối tình cùng doanh nhân Đức An, chồng cũ siêu mẫu Ngọc Thúy. Tình yêu từng gây tranh cãi ấy giờ đây được chính thời gian minh chứng, không bằng lời thanh minh, mà bằng sự bình yên và bền chặt sau hơn một thập niên gắn bó.

Lấy chồng đại gia, Phan Như Thảo vẫn chăm chỉ làm việc. Cô tiết lộ chồng mình là người luôn bao dung, kiên nhẫn và nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở vợ, dù đôi khi chính cô lại nghi ngờ về bản thân.

Phan Như Thảo tiết lộ cuộc sống bên đại gia hơn 26 tuổi - Ảnh 1.

Phan Như Thảo hiện là CEO và sáng lập ra Vietnam PMU’s Best Idol Award - giải thưởng tôn vinh các nghệ nhân trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ

Ảnh: NVCC

Cuộc sống hôn nhân của Phan Như Thảo

Nhưng đằng sau sự viên mãn hôm nay là cả một hành trình dài của kiên nhẫn và học cách yêu. Sau hơn 10 năm chung sống, Phan Như Thảo và chồng mới chính thức đăng ký kết hôn. Cô thừa nhận, đã có những lúc họ giận nhau, mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ làm tổn thương nhau bằng lời nói. Phan Như Thảo tiết lộ bí quyết giữ gìn hôn nhân là viết thư mỗi khi giận, một thói quen tưởng chừng cũ kỹ nhưng lại giúp họ bình tâm, thấu hiểu và lắng nghe nhau nhiều hơn.

Không chỉ với hôn nhân, Phan Như Thảo còn có cách riêng trong việc nuôi dạy con. Với cô, giáo dục bắt đầu từ cách cha mẹ sống, không phải từ lời dạy. Thay vì dạy con bằng những quy tắc khô khan, cô và chồng chọn làm gương bằng tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau.

Phan Như Thảo tiết lộ cuộc sống bên đại gia hơn 26 tuổi

Phan Như Thảo, sinh năm 1988 tại Cà Mau, là người mẫu, diễn viên và doanh nhân. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giành giải nhất Người mẫu triển vọng 2008, và đại diện Việt Nam tham dự Asia’s Next Top Model 2013. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích như Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo dần rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Tin liên quan

Vì sao Mai Hoa giành quán quân Vietnam’s Next top model 2025?

Vì sao Mai Hoa giành quán quân Vietnam’s Next top model 2025?

Vietnam’s Next Top Model 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Lại Mai Hoa, cô gái 20 tuổi đến từ Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,84m.

Khám phá thêm chủ đề

Phan Như Thảo diễn viên Phan Như Thảo Đức An hôn nhân tranh cãi Người mẫu gia đình Đại gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận