Vì sao Mai Hoa giành quán quân Vietnam’s Next top model 2025?
Video Giải trí

Vì sao Mai Hoa giành quán quân Vietnam’s Next top model 2025?

Hải Duy - Hữu Tín
13/10/2025 16:15 GMT+7

Vietnam’s Next Top Model 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Lại Mai Hoa, cô gái 20 tuổi đến từ Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,84m.

Tối 13.10, chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), quy tụ dàn khách mời nổi tiếng như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Hương Ly, vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân - Nguyễn Long, quán quân Next Top Model All Stars Kim Dung… cùng nhiều gương mặt trong làng thời trang Việt. Chung kết là màn tranh tài đến từ Top 4 chung cuộc là Mai Hoa, Mỹ Ngân, Bảo Ngọc và Giang Phùng.

Mai Hoa - Cô gái cao 1,84m trở thành tân quán quân

Trải qua gần ba tháng tranh tài đầy kịch tính, chương trình chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Lại Mai Hoa, cô gái 20 tuổi sở hữu chiều cao 1,84m cùng gương mặt góc cạnh đầy thần thái. Không chỉ vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, Mai Hoa còn chinh phục khán giả bằng hành trình trưởng thành ngoạn mục, từ một thí sinh ít kinh nghiệm đến quán quân được đánh giá xứng đáng nhất mùa giải.

Vì sao Mai Hoa giành quán quân Vietnam’s Next top model 2025? - Ảnh 1.

Mai Hoa chính thức trở thành quán quân cuộc thi VietNam's Next Top Model 2025

Ảnh: Hải Duy

Với vị trí quán quân VietNam's Next Top Model 2025,  Mai Hoa giành được phần thưởng là 300 triệu đồng cùng với cơ hội sải bước tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế và xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang uy tín. Khoảnh khắc đăng quang, cô không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ rằng hành trình vừa qua không chỉ là một cuộc thi, mà là cột mốc giúp cô trưởng thành, tự tin hơn với con đường người mẫu mà mình đã chọn.

Vì sao Mai Hoa giành quán quân Vietnam’s Next top model 2025?

Lại Mai Hoa, sinh năm 2005 tại Hà Nội, hiện là sinh viên Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,84m cùng gương mặt góc cạnh đậm chất high fashion, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ vòng thi online của Vietnam’s Next Top Model.

