Băng Di: Rời khỏi phim trường 'Cục vàng của ngoại', tôi không dám về nhà

Nhiều khán giả nhận xét Băng Di đang ở giai đoạn viên mãn nhất khi vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có cuộc sống cá nhân hạnh phúc. Song song với việc kinh doanh, Băng Di cũng thăng hoa trong lĩnh vực diễn xuất. Nữ diễn viên cho biết khi tham gia bất kỳ dự án phim nào, cô đều sẽ đọc kỹ kịch bản trước để xem bản thân có phù hợp với vai diễn đó hay không rồi mới quyết định nhận lời. Với Băng Di, diễn xuất là đam mê nên cô luôn mong muốn làm mọi thứ tốt nhất có thể.

“Cục vàng của ngoại cũng vậy, tôi muốn tham gia vì có sự đồng cảm với nhân vật Thương. Tôi không tham gia phim vì sự nổi tiếng, vì được xuất hiện nhiều hơn mà chỉ đơn giản là mong sau này nhìn lại chặng đường làm nghề, Băng Di đã có những vai diễn đặc biệt, được khán giả nhớ đến”, nữ diễn viên chia sẻ.

Băng Di chia sẻ sự xúc động khi hóa thân vào nhân vật đầy thử thách này Ảnh: NVCC

Một điều đặc biệt là cho đến tận ngày ra mắt phim, Băng Di cùng dàn diễn viên mới được xem sản phẩm hoàn chỉnh. Trước đó, cô cho biết mặc dù đã diễn xong, phim đóng máy nhưng vẫn không mường tượng được nhân vật Thương sẽ xuất hiện ra sao. Đối với các dự án trước đây, Băng Di ít nhiều đều sẽ đoán được kết cấu câu chuyện ra sao nhưng Cục vàng của ngoại thì khác. Vì vậy, khi cùng ê kíp xem phim, nữ diễn viên đã không kiềm được cảm xúc và bật khóc nức nở.

Băng Di ám ảnh vai diễn trong 'Cục vàng của ngoại'

Trong Cục vàng của ngoại, Băng Di vào vai Thương - con gái của bà Hậu (nghệ sĩ Việt Hương đóng). Thương là cô gái lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ nhưng vì sai lầm tuổi trẻ mà mang thai trước khi kết hôn. Lần đầu làm mẹ và còn là sự cố ngoài ý muốn, Thương bị trầm cảm sau sinh và bé Su (con của Thương) cũng do một tay bà Sáu Hậu lo từng miếng ăn giấc ngủ. Xuyên suốt phim là câu chuyện về những bất đồng trong gia đình xuất phát từ sự khác biệt thế hệ mà bất cứ ai cũng có thể từng chứng kiến, từng là người trong cuộc.

Sự nhập tâm sâu sắc khiến Băng Di chịu áp lực tâm lý lớn khi đóng phim Ảnh: NVCC

“Đây là vai diễn cho tôi rất nhiều cảm xúc, cho tôi thấm thía hơn bài học về tình yêu thương, về gia đình. Hơn 10 năm làm nghề, chưa bao giờ tôi đóng một vai khiến bản thân cảm thấy nặng nề như vậy. Mỗi ngày rời phim trường, tôi không dám về nhà ngay mà phải ghé quán của mình để xả hết năng lượng, nỗi buồn ngày hôm đó rồi mới có thể về ngủ”, Băng Di nói thêm.

“Lúc đóng phim này, tôi thật sự rất nhớ ông ngoại. Di có một điều cực kỳ tiếc nuối, đó là không thể ở bên cạnh ông ngoại những giây phút cuối cùng của ông. Khi ông mất, tôi còn quá bé để cảm nhận hết nỗi đau mất mát. Lúc đó, tôi chỉ biết rằng từ nay ông sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa. Hôm nay, nhìn lại chặng đường mình đã đi, tôi tin rằng nếu ông biết được, ông sẽ rất tự hào”, Băng Di tâm sự.

Màn tái xuất ấn tượng của cô đã chạm đến trái tim của khán giả Ảnh: NVCC

Cô cũng hy vọng khán giả xem xong Cục vàng của ngoại sẽ càng thêm trân trọng những giây phút còn được ở bên cạnh ông bà của mình.