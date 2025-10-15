Băng Di được bạn trai Việt kiều cầu hôn

Tối 14.10, diễn viên Băng Di gây chú ý khi chia sẻ thông tin được bạn trai – doanh nhân Việt kiều Justin Chiêm cầu hôn sau gần một thập niên gắn bó. "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi vẫn chưa unblock", cô hài hước viết và nhắc lại chuyện từng chặn tài khoản mạng xã hội của bạn trai trước đây.

Bức ảnh cầu hôn bằng nhẫn kim cương do Băng Di đăng tải trên trang cá nhân Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, doanh nhân Justin Chiêm cũng đăng tải bức ảnh cầu hôn tương tự, kèm chú thích: "Vậy là một chương mới đã bắt đầu". Ngay sau đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của cả hai như Trang Pháp, Thùy Anh, Cao Thái Hà, Diệu Nhi… đã gửi lời chúc mừng. "Muốn viết một cái status thật dài để dành cho bé. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn lên post ngay để nói rằng bé xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất", Trang Pháp bày tỏ niềm vui đến nữ diễn viên

Mối tình 9 năm của Băng Di

Băng Di và Justin Chiêm quen nhau từ năm 2016, sau khi gặp gỡ trong một nhóm bạn chung. Một năm sau đó, họ mới công khai mối quan hệ. Trong suốt gần một thập niên bên nhau, cặp đôi từng vướng tin đồn rạn nứt song cả hai âm thầm bác bỏ bằng những hình ảnh đi du lịch, dự sự kiện và tổ chức tiệc kỷ niệm cùng nhau.

Diễn viên Băng Di và bạn trai doanh nhân Việt kiều - Justin Chiêm Ảnh: FBNV

Nói về chuyện yêu lâu chưa cưới, Băng Di từng chia sẻ: "Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng việc bản thân sẵn sàng cho một cuộc sống ổn định với người kia hay chưa. Đám cưới không phải đích đến cuối cùng của hạnh phúc". Cô cho biết trước đây sợ bước vào hôn nhân, nhưng hiện cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn khi tình cảm của cả hai đã đủ chín muồi.

Trong mắt sao nữ 9X, bạn trai là người trưởng thành, thấu hiểu và tôn trọng công việc của cô trong showbiz. "Anh ấy luôn muốn tôi tự lập, và tôi cũng muốn như vậy. Chúng tôi không can thiệp vào công việc của nhau, trừ những dự án làm chung", Băng Di tâm sự. Cả hai có nhiều điểm chung về tính cách, sở thích, đặc biệt là tình yêu với động vật và du lịch nên vì thế trong chuyện tình cảm, Băng Di tìm thấy sự đồng điệu từ chính người bạn đời của mình.

Trên mạng xã hội, doanh nhân Justin Chiêm thường xuyên chia sẻ hình ảnh bạn gái cùng những lời ngọt ngào. Anh tháp tùng cô trong nhiều sự kiện, những chuyến nghỉ dưỡng và luôn dành cho nữ diễn viên sự quan tâm tinh tế. Băng Di cho biết tình yêu giúp cô thay đổi cách nhìn về cuộc sống: "Trước đây tôi sống quá nghiêm túc, ép mình vào khuôn khổ. Từ khi quen Justin, tôi học được cách mềm mỏng hơn và không còn suy nghĩ tiêu cực". Hiện cặp đôi đang lên kế hoạch cho đám cưới, song vẫn giữ kín thời gian và địa điểm tổ chức.

Băng Di tên thật là Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1990. Cô được biết đến qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh như Gia đình phép thuật, Gạo nếp gạo tẻ, Bí mật hai thế giới, Đất rừng phương Nam… Sau 2 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ vai diễn Tư mắm trong Đất rừng phương Nam, cô vừa tái xuất với dự án điện ảnh Cục vàng của ngoại (chính thức ra rạp vào 17.10) do đạo diễn Khương Ngọc cầm trịch. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên như Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Tuấn Khải, Lâm Thanh Mỹ, Panda Hoàng Anh…