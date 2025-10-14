Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cha đẻ TikTok tái xuất với tham vọng 'vườn ươm nhân tài'

Khương Nha
Khương Nha
14/10/2025 16:38 GMT+7

Zhang Yiming, CEO ByteDance (công ty mẹ của TikTok) bất ngờ xuất hiện tại sự kiện ra mắt Trung tâm Đổi mới Zhichun ở Thượng Hải (Trung Quốc) - nơi sẽ tập trung vào "tuyển dụng và phát triển nhân tài" thế hệ tiếp theo.

Cuối tuần trước, Zhang Yiming (Trương Nhất Minh), nhà sáng lập ByteDance, chủ sở hữu của ứng dụng TikTok, có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng tại Thượng Hải. 

Ông Zhang Yiming xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tiến tới một thỏa thuận để TikTok thoái vốn khỏi Mỹ. Hiện tại, số phận của TikTok vẫn chưa được quyết định. Kể từ khi TikTok vào tầm ngắm của Nhà Trắng, nhà sáng lập Zhang Yiming hiếm khi đưa ra bình luận trước truyền thông, ông cũng hạn chế xuất hiện trước công chúng. 

Trong lần xuất hiện bất ngờ tại Thượng Hải, Trương Nhất Minh không nhắc nhiều đến số phận TikTok. Phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm đổi mới Zhichun, ông nói việc tuyển dụng và bồi dưỡng nhân tài luôn là ưu tiên hàng đầu. Ông từng thấy nhiều người giỏi nhưng không được thể hiện hết tài năng, do đó Trung tâm Zhichun ra đời để đào tạo thế hệ nhân tài năng động, nhiệt huyết và kiên cường. 

Cha đẻ TikTok tái xuất với tham vọng 'vườn ươm nhân tài' - Ảnh 1.

Nhà sáng lập TikTok Zhang Yiming

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các giá trị cốt lõi nhà sáng lập TikTok hướng đến là khả năng tư duy độc lập, tập trung vào thực hành, phương pháp tiếp cận dài hạn và toàn diện, học hỏi thông qua khám phá, duy trì tư duy bình tĩnh, tự tin và đón nhận những thay đổi bất định trong tương lai.

Trung tâm đổi mới Zhichun được Zhang Yiming thành lập cùng Giáo sư Yu Yong, chuyên ngành khoa học máy tính, Đại học Giao thông Thượng Hải, hồi tháng 4. Nhà sáng lập TikTok đặt mục tiêu mỗi năm sẽ tìm kiếm 30 người từ 16 đến 18 tuổi, để đào tạo miễn phí về toán học, vật lý, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo.

Lần gần nhất ông chủ ByteDance xuất hiện trước công chúng là năm 2021, khi quyên góp 500 triệu nhân dân tệ (70 triệu USD) cho quỹ giáo dục tại quê nhà Long Nham, tỉnh Phúc Kiến. Điểm chung của những lần Zhang Yiming xuất hiện đều là khi công ty đang trong tình trạng "nguy hiểm". 4 năm trước là khi Bắc Kinh đang mạnh tay siết chặt hoạt động của các công ty công nghệ. Lần này, TikTok buộc phải bán mình hoặc bị cấm vĩnh viễn tại Mỹ.

Hướng đi khác của ông chủ TikTok

Theo Reuters, Zhang Yiming theo đuổi con đường khác với các doanh nhân công nghệ thế hệ trước của Trung Quốc. Ông gần như tránh xa các yếu tố chính trị, tập trung vào tăng trưởng toàn cầu ngay cả khi các đối tác quay về thị trường nội địa.

Năm nay, ông bổ nhiệm loạt giám đốc điều hành mới cho hoạt động của công ty tại Trung Quốc. Bản thân Trương Nhất Minh tập trung nhiều hơn vào mảng kinh doanh quốc tế của ByteDance. Hồi tháng 3, trong thư gửi nhân viên, ông nói có năm đã dành 2/3 thời gian ở nước ngoài. 

Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết ông từng đã đích thân tìm kiếm lời khuyên từ khoảng mười người tại các tổ chức nghiên cứu và cựu quan chức chính phủ Mỹ. Trước đó, ông đã thuê cựu giám đốc điều hành của Disney, Kevin Mayer, làm CEO TikTok, chuyển công việc kiểm duyệt nội dung TikTok ra khỏi Trung Quốc và thành lập một "trung tâm minh bạch" tại Mỹ, cho phép người ngoài tiếp cận và quan sát các chính sách và hoạt động bảo mật dữ liệu của ứng dụng.

Dữ liệu từ Forbes cho thấy tài sản ròng hiện tại của Zhang Yiming là 69,3 tỉ USD, là một trong những người giàu nhất Trung Quốc. SCMP cho biết dù dành phần lớn thời gian ở Singapore, ông chủ TikTok vẫn phủ nhận suy đoán về việc xin quốc tịch ở đảo quốc này.

Xem thêm bình luận