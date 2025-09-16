Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

TikTok thoát án cấm nhờ thỏa thuận mới giữa Mỹ và Trung Quốc

Thạch An
Thạch An
16/09/2025 09:05 GMT+7

TikTok vừa tránh được nguy cơ bị chặn tại thị trường Mỹ sau khi một thỏa thuận khung vừa được thống nhất vào ngày 15.9, chỉ hai ngày trước thời hạn 17.9, mốc mà ứng dụng có thể biến mất khỏi Mỹ nếu ByteDance không thoái vốn.

170 triệu người dùng Mỹ thở phào khi TikTok tiếp tục hoạt động

Ngày 15.9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận khung cho phép ứng dụng tiếp tục hoạt động, chỉ vài ngày trước hạn chót 17.9, thời điểm TikTok có nguy cơ bị chặn vì chưa hoàn tất thoái vốn. Thông tin này ngay lập tức trấn an hàng trăm triệu người dùng đặc biệt là giới trẻ, nhóm khách hàng chủ lực của nền tảng này tại Mỹ.

CNN đưa tin, ông Bessent cho biết các điều khoản thương mại đã được thống nhất, dù chi tiết chưa được công khai. Ông cho biết: "Chúng tôi đã nhận được chỉ đạo cụ thể từ cuộc gọi với Tổng thống Trump tối qua và chia sẻ lại với phía Trung Quốc. Nếu không có sự lãnh đạo và sức ép của ông ấy, sẽ không thể đạt được thỏa thuận hôm nay".

Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận trên mạng xã hội Truth Social rằng một thỏa thuận đã đạt được về "một công ty mà giới trẻ Mỹ rất muốn giữ lại" và cho biết sẽ nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ sáu tuần này. Ở phía Trung Quốc, chính phủ tỏ ra thận trọng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cũng nhắc lại rằng Bắc Kinh đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình, đồng thời khẳng định TikTok tiếp tục được hoạt động tại Mỹ sẽ là điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán thương mại tiến xa hơn.

TikTok thoát án cấm nhờ thỏa thuận khung mới giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 1.

Mỹ đạt thỏa thuận với Trung Quốc về TikTok

ẢNH: REUTERS

Câu hỏi lớn nhất hiện nay xoay quanh việc ai sẽ là chủ sở hữu mới của TikTok tại Mỹ. Chính quyền ông Trump hiện vẫn chưa tiết lộ, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về Larry Ellison, Chủ tịch Oracle. Oracle từ lâu đóng vai trò là đối tác lưu trữ dữ liệu TikTok tại Mỹ và từng tiến rất gần đến một thương vụ mua lại dưới thời chính quyền ông Trump nhiệm kỳ đầu. Giới quan sát cho rằng Ellison có khả năng dẫn dắt một nhóm nhà đầu tư đủ tiềm lực để chi hàng chục tỉ USD, bao gồm cả phần thuật toán, được xem như là trái tim công nghệ của TikTok. Đây cũng là điểm khiến TikTok trở thành tâm điểm tranh cãi. Phía Mỹ muốn kiểm soát triệt để để ngăn nguy cơ dữ liệu công dân bị truy cập từ bên ngoài, trong khi Trung Quốc lại coi đây là tài sản công nghệ chiến lược. "Chúng ta không sẵn sàng hy sinh an ninh quốc gia vì một ứng dụng mạng xã hội", ông Bessent nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

Số phận TikTok vẫn còn bỏ ngỏ

Tác động của thỏa thuận khung không chỉ nằm ở câu chuyện sở hữu. Với hơn 170 triệu người dùng Mỹ, TikTok hiện là nền tảng giải trí và sáng tạo chủ lực của giới trẻ, đồng thời là kênh quảng cáo kỹ thuật số quan trọng. Các thương hiệu lớn đang đặt cược ngân sách tiếp thị ngày càng nhiều vào nền tảng này, trong khi hàng triệu nhà sáng tạo nội dung dựa vào TikTok để kiếm sống. Sự chắc chắn mới đạt được giúp toàn bộ hệ sinh thái này yên tâm hơn về tương lai gần.

TikTok thoát án cấm nhờ thỏa thuận khung mới giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 2.

Thỏa thuận khung mới chỉ là bước đầu, số phận TikTok vẫn còn bỏ ngỏ

ẢNH: REUTERS

Tuy vậy, thỏa thuận khung vừa đạt được mới chỉ là bước đầu. Những chi tiết về quyền quản lý dữ liệu, vai trò của ByteDance, cơ chế giám sát và đặc biệt là cách xử lý thuật toán vẫn chưa được tiết lộ. Trung Quốc cũng tỏ ra thận trọng, khi Bộ Thương mại nước này kêu gọi giải quyết vấn đề TikTok thông qua đối thoại bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Cuộc điện đàm sắp tới giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình tương lai của TikTok tại Mỹ. Dù đã vượt qua 'án tử' trước mắt, ứng dụng video ngắn nổi tiếng này vẫn đứng trước nhiều ẩn số, phản ánh rõ nét cách công nghệ, thương mại và an ninh quốc gia đang đan xen trong kỷ nguyên số.

Khám phá thêm chủ đề

TikTok Thỏa thuận khung Oracle Donald Trump Larry Ellison ứng dụng dữ liệu
Xem thêm bình luận