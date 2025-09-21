Mỹ nắm quyền kiểm soát TikTok: ByteDance mất ghế điều hành tại Mỹ

Dữ liệu TikTok Mỹ được nội địa hóa, ByteDance lùi về vai trò thiểu số

Theo Reuters, ByteDance sẽ chỉ giữ một trong bảy ghế điều hành TikTok tại Mỹ, đồng thời nắm dưới 20% cổ phần trong công ty mới. Phần lớn quyền sở hữu sẽ thuộc về các nhà đầu tư Mỹ, bao gồm Oracle, quỹ Andreessen Horowitz và Silver Lake Management. Việc các quỹ công nghệ hàng đầu tham gia không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn giúp định hướng TikTok Mỹ gắn với hệ sinh thái bản địa.

Dữ liệu TikTok Mỹ được nội địa hóa, ByteDance lùi về vai trò thiểu số ẢNH: REUTERS

Thông tin từ Nhà Trắng cho biết, toàn bộ dữ liệu người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ trên hạ tầng đám mây của Oracle. "Oracle sẽ đóng vai trò lá chắn công nghệ, đảm bảo dữ liệu không thể bị truy xuất ngoài lãnh thổ Mỹ", một quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh. Đây được xem là bước đi nhằm xoa dịu lo ngại lâu nay về an ninh dữ liệu.

Bên cạnh đó, thuật toán gợi ý nội dung, được xem là tài sản cốt lõi của TikTok cũng sẽ được tách riêng và vận hành tại Mỹ. Trong khi đó, trang công nghệ TechCrunch dẫn lời một chuyên gia nhận định: "Điều này đồng nghĩa với việc những dòng code và mô hình trí tuệ nhân tạo từng do nhóm kỹ sư ở Trung Quốc phát triển nay sẽ được giám sát và tinh chỉnh bởi đội ngũ Mỹ". Việc Mỹ nắm quyền kiểm soát trực tiếp đồng nghĩa với khả năng định hình cách thức hiển thị nội dung, từ đó ảnh hưởng tới hành vi xã hội, xu hướng tiêu dùng và cả thị trường quảng cáo kỹ thuật số.

ByteDance hiện chưa xác nhận chi tiết thỏa thuận tái cấu trúc TikTok Mỹ, chỉ cho biết sẽ hợp tác tìm giải pháp để tiếp tục phục vụ người dùng trong khuôn khổ luật pháp, theo Reuters.

Quyền sở hữu ByteDance: mối lo an ninh quốc gia

Từ nhiều năm qua, quyền sở hữu TikTok của ByteDance là tâm điểm lo ngại tại Mỹ. Washington e ngại dữ liệu của khoảng 170 triệu người dùng có thể bị truy cập từ Trung Quốc. Để đối phó, tháng 4.2024, cựu Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành luật PAFACA, yêu cầu ByteDance thoái vốn hoặc chuyển giao TikTok nếu muốn tiếp tục hoạt động ở Mỹ. TikTok nhiều lần bác bỏ cáo buộc, khẳng định dữ liệu người dùng Mỹ được lưu trữ tại Mỹ và các khâu kiểm duyệt nội dung cũng thực hiện trong lãnh thổ Mỹ.

Ảnh chụp bên trong trụ sở của TikTok đặt tại bang California nước Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWSROOM

Mối căng thẳng này không phải mới. Năm 2020, dưới thời Donald Trump, chính quyền từng tìm cách cấm TikTok và xúc tiến một thỏa thuận với Oracle và Walmart để tách bộ phận Mỹ, nhưng kế hoạch bất thành.

Hiện tại, với quy mô người dùng khổng lồ, TikTok không còn là ứng dụng giải trí đơn thuần mà là hạ tầng truyền thông số có sức ảnh hưởng lớn. Việc ByteDance buộc phải thoái vốn được xem như một bước ngoặt, phản ánh xu hướng chủ quyền dữ liệu ngày càng mạnh mẽ. Vấn đề là chưa ai chắc chắn liệu mô hình này có giúp bảo vệ dữ liệu và duy trì sự sáng tạo, hay chỉ bắt buộc các nền tảng toàn cầu phải thay đổi theo từng thị trường tại mỗi quốc gia.