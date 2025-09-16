ByteDance tung AI tạo ảnh Seedream 4.0 đe dọa Google Gemini

Theo TechRadar, cuộc đua AI tạo ảnh vừa có một cái tên mới mạnh mẽ. ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã lặng lẽ trình làng Seedream 4.0, một mô hình AI có khả năng tạo ra những hình ảnh chân thực đến mức đáng báo động, khiến ranh giới giữa thật và giả gần như bị xóa nhòa. Nó đã chính thức vượt mặt 'hiện tượng' Nano Banana của Google để trở thành trình tạo ảnh hàng đầu thế giới.

Seedream 4.0 gây bất ngờ vì độ chân thực

Trong vài tuần qua, Nano Banana của Google đã làm mưa làm gió trên internet, nhưng ngôi vương của mô hình này có thể tồn tại không lâu nữa. Seedream 4.0 của ByteDance đã xuất hiện và chứng tỏ sự vượt trội một cách thuyết phục.

Theo kết quả mới nhất từ nền tảng chấm điểm AI uy tín Artificial Analysis, mô hình Seedream 4.0 đã vươn lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Nền tảng này hoạt động bằng cách cho người dùng bình chọn giữa hai hình ảnh mà không biết chúng được tạo ra từ đâu.

Seedream 4.0 đã đạt được điểm ELO 1.205, chính thức vượt qua con số 1.201 của Nano Banana (Google Gemini 2.5 Flash), trở thành mô hình AI tạo ảnh được người dùng yêu thích nhất hiện nay.

Điều khiến Seedream 4.0 thực sự 'đáng sợ' là khả năng tạo ra những hình ảnh gần như không thể phân biệt được bằng mắt thường. Không giống như các thế hệ AI trước đây thường tạo ra cảm giác gượng gạo, những bức ảnh từ Seedream 4.0 trông hoàn toàn tự nhiên.

Một người dùng trên Reddit đã chia sẻ các tác phẩm của mình, và chúng trông không khác gì những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, từ hiệu ứng nhiễu hạt (grain) cho đến ánh sáng và cảm xúc. Điều này làm dấy lên một mối lo ngại lớn rằng nếu thấy những hình ảnh này trên mạng xã hội, liệu chúng ta có còn đủ khả năng để nghi ngờ tính xác thực của chúng?

Sự tiến hóa của AI tạo ảnh đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ khoảng một năm trước, hầu hết các sản phẩm AI tạo ra còn dễ dàng bị nhận diện. Giờ đây, chúng đã đạt đến một trình độ mà mắt người khó lòng phân biệt.

Những hình ảnh chân thực đến khó tin do Seedream 4.0 tạo ra ẢNH: BYTEDANCE

Seedream 4.0 là một thành tựu công nghệ đáng kinh ngạc, nhưng nó cũng là một lời cảnh báo. Kỷ nguyên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ảnh giả đã kết thúc. Khi các công cụ siêu thực này ngày càng trở nên phổ biến (Seedream 4.0 hiện có giá bán 30 USD cho 1.000 ảnh), thách thức trong việc phân biệt thật - giả trên không gian mạng sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.