Trao yêu thương cho người nghèo xứ Huế trong mùa lũ

V ƯỢT ĐƯỜNG XA ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO

Đáp chuyến bay khi cơn bão số 12 (Fengshen) vẫn còn gây mưa vần vũ ở miền Trung và tại Huế, nhiều vùng vẫn còn ngập lũ, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt lại vội vã lên xe để kịp trao những phần quà đến những mảnh đời thiếu may mắn.

Trong ngày đầu của chuyến thiện nguyện (24.10), ni trưởng Tâm Nguyệt đã trực tiếp trao tặng gần 120 phần quà (mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt, áo mưa, mì tôm) đến hơn 120 người khiếm thị, người nghèo đang sinh sống tại các huyện, thị trên địa bàn TP.Huế.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt và ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện KSND TP.Huế, trao quà cho người già Phú Lộc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chia sẻ với bà con dưới trời mưa lất phất, ni trưởng Tâm Nguyệt bày tỏ đồng cảm sâu sắc với những hoàn cảnh kém may mắn. "Sư ra đây khi trời mưa rất to, chỉ lo máy bay không đáp cánh được để kịp đến với bà con. Chiều nay trời thương, không mưa cho bà con nhận quà, sư rất vui và hạnh phúc. Mọi người nhận quà xong không cần cảm ơn sư, vì đây là quà của quý phật tử cả nước gửi gắm, trao tặng đến tay bà con. Chỉ cần mọi người an vui, nở một nụ cười là sư vui", ni trưởng Tâm Nguyệt nói.

Thời điểm này, nhiều vùng trũng ở Huế như P.Thuận An, P.Hóa Châu, xã Quảng Điền… vẫn ngập, một số người phải lội bộ để đến điểm nhận quà. Dù vất vả, nhưng khi nhận được cái ôm, lời động viên và món quà, họ cảm thấy rất ấm lòng. Co ro trong bộ đồ mưa, ông Trương Văn Khánh (54 tuổi, TP.Huế) chia sẻ bản thân ông mù lòa, hằng ngày đi bán vé số mưu sinh. Trời trở mưa liên miên, vé số ế nên 2 vợ chồng ông chỉ ăn cơm với nước mắm qua bữa. "Mấy hôm trước, tôi được báo tin sư Tâm Nguyệt ra Huế, trao quà cho người nghèo nên mừng lắm, cả đêm qua không ngủ được, chỉ chờ đến sáng đi nhận quà. Số tiền này rất lớn với gia đình tôi", ông Khánh nói.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng đại diện Báo Thanh Niên trao quà cho người nghèo TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cùng nhận quà còn có nhiều cụ ông lớn tuổi làm nghề xe đạp thồ, xích lô ở TP.Huế. "Mùa mưa, đứng cả ngày ngoài chợ mà không có đồng nào, chả ai thuê cả. Có số tiền này, tôi sẽ mua một ít cá khô, gạo và dầu ăn để dự trữ cho những ngày sắp tới", ông Lê Văn Đắc (71 tuổi, làm nghề xe đạp thồ ở chợ Đông Ba, TP.Huế) xúc động chia sẻ.

Ấ M LÒNG NGƯỜI KHIẾM THỊ

Sáng hôm sau (25.10), khi màn sương còn giăng mờ xứ Huế, ni trưởng Tâm Nguyệt cùng các phật tử trong đoàn từ thiện về xã Phú Lộc, cách trung tâm TP.Huế khoảng 50 km, để trao quà cho người khiếm thị.

Lần này, ni trưởng Tâm Nguyệt tiếp tục phối hợp cùng Báo Thanh Niên và có sự kết nối của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.Huế để trao 130 phần quà cho người khiếm thị ở H.Phú Lộc (cũ). Vừa trao những phần quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt, dầu gió, kẹo) cho bà con, ni trưởng Tâm Nguyệt nói: "Các ông các bà thông cảm cho sư, ai lớn tuổi, nhà xa cho sư trao trước. Khi nhận quà xong mọi người có thể ra về kẻo lạnh". Nhờ đoàn đến sớm mà phần trao quà cũng trở nên nhanh chóng và chu đáo hơn. Dịp này, ngoài gần 10 cán bộ đoàn viên của Viện KSND TP.Huế, còn có ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện KSND TP.Huế. Ông là một trong những gương mặt thân quen với người khiếm thị và người có hoàn cảnh khó khăn địa phương. Thông qua sự kết nối của ông, nhiều tấm lòng thiện nguyện trên cả nước đã có cơ duyên đến với bà con. Đây là lần thứ hai ni trưởng Tâm Nguyệt phối hợp cùng Viện KSND TP.Huế trên hành trình thiện nguyện.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt mang niềm vui đến với người khiếm thị ở Phú Lộc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tự tay tỉ mẩn phân chia quà, cúi đầu với người dân trước khi phát quà, ông Hồ Thanh Hải và ni trưởng Tâm Nguyệt dành những lời động viên chân thành nhất đến bà con. Thấy người dân vui, ni trưởng Tâm Nguyệt mãn nguyện, quay sang nói với các cán bộ viện kiểm sát: "Sư cảm ơn là bởi nhờ Báo Thanh Niên, nhờ các chú cán bộ trẻ viện kiểm sát hiền lành, chịu khó mà sư mới có dịp đem duyên lành đến bà con ở đây".

Ông Trần Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù TP.Huế, nguyên Chủ tịch Hội Người mù H.Phú Lộc (cũ), không giấu được sự xúc động và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến ni trưởng Tâm Nguyệt, Báo Thanh Niên và cán bộ viện kiểm sát. Theo ông Lộc, dù được sự quan tâm của địa phương, xã hội, nhưng phần lớn hội viên hội người mù đều có hoàn cảnh rất khó khăn, những món quà của ni sư là niềm động viên, khích lệ to lớn để họ vượt qua nghịch cảnh, nhất là khi mùa mưa gió đang về.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện KSND TP.Huế và các đoàn viên thanh niên Viện KSND TP.Huế trao quà cho người nghèo và các bệnh nhân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

L ỜI HỨA VỚI NHỮNG BỆNH NHI

Cũng nhờ sự hoan hỉ ấm lòng trong ngày mưa gió của cả người cho và người nhận nên dù thời tiết bất lợi, việc trao quà vẫn diễn ra chu đáo. Khoảng 8 giờ sáng, đoàn thiện nguyện chia tay những người khiếm thị, những hoàn cảnh neo đơn, khuyết tật ở Phú Lộc và tiếp tục hành trình đến với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Tại đây, đoàn đã trao thêm hơn 130 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, dầu gió, kẹo) cho bệnh nhi và bệnh nhân đang chạy thận. Nhìn thấy cảnh các em nhỏ oằn mình chống chọi với bệnh tật, ni trưởng Tâm Nguyệt không kìm được nước mắt, nói: "Món quà lần này tuy nhỏ, nhưng mong rằng sẽ tiếp thêm cho các con sức mạnh để sớm trở về nhà".

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt trao quà cho bệnh nhân chạy thận ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bác sĩ Phạm Hữu Trí, Phụ trách Trung tâm nhi khoa, Bệnh viện T.Ư Huế, cho biết phần lớn bệnh nhi điều trị tại đây đều có hoàn cảnh khó khăn nên phần quà trong thời điểm này như một "liều thuốc tinh thần" để các em và bố mẹ tiếp tục mạnh mẽ, chiến đấu dài kỳ với bệnh tật. Nghe những lời ấy, ni trưởng Tâm Nguyệt quay qua nói với chúng tôi: "Lần sau đến, sư sẽ cố gắng trao quà đến tất cả các em ở đây, thấy ai cũng thương, ai cũng tội cả. Đã ngoài 70 tuổi, tay chân sư đi lại cũng đã yếu, nên không biết còn cơ hội để quay lại đây không. Nhưng thôi cứ kệ, tâm nguyện như vậy, mong sao ông trời cho sức khỏe để sư có dịp trở lại". Anh Cái Vĩnh Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện KSND TP.Huế, xúc động tiếp lời: "Sư phải khỏe để còn giúp thêm nhiều người. Hôm nay được theo chân sư thực hiện công tác thiện nguyện, bản thân con và các anh em đã có cơ hội để làm thêm một việc ý nghĩa. Là người trẻ, chúng con càng ý thức hơn và trách nhiệm hơn đối với cộng đồng".

Ngoài những hộ khó khăn theo danh sách đã được các địa phương lựa chọn, ni trưởng Tâm Nguyệt cũng dành tặng nhiều suất quà cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà đoàn đã hữu duyên gặp được trong suốt hành trình. Trong 2 ngày tại TP.Huế, đoàn đã trao tổng cộng hơn 500 phần quà, với số tiền hơn 500 triệu đồng cho người nghèo và những hộ khó khăn trong mùa bão lũ tại Huế.

Lúc chuyến đi thiện nguyện khép lại, mọi người trong đoàn đều cảm nhận được ngọn lửa yêu thương mà ni sư đã thắp lên và tin rằng ngọn lửa đó sẽ còn lan tỏa mãi…