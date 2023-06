Cùng con đi tiếp cuộc đời: Trao yêu thương đến trẻ mồ côi

C HƯA TỪNG ĐƯỢC UỐNG DÒNG SỮA MẸ !

Chiều 30.5, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đến ấp 2, xã Qui Đức, H.Bình Chánh, TP.HCM, thăm bé N.K.A, một trong những cháu không may mất mẹ vào tháng 8.2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, thăm hỏi và tặng quà cho bé N.K.A ở xã Qui Đức, H.Bình Chánh, TP.HCM NGỌC DƯƠNG

Anh Nguyễn Minh Tuấn, 33 tuổi, cha của N.K.A, ngậm ngùi kể: "Tháng 8.2021, vợ em mang thai được gần 9 tháng, khi đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 thì phát hiện dương tính với Covid-19, phải nhập viện điều trị ngay. Ngày 22.8.2021, bệnh viện thông báo phải mổ bắt con vì mẹ có dấu hiệu thở khó, rồi sau đó cách ly con với mẹ. Vợ em điều trị với phác đồ Covid-19 rất tích cực, có lúc tưởng đã khỏe rồi, nào ngờ ngày 17.9.2021 trở nặng và ra đi tại Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Quân y 175".

Mẹ mất, bé K.A được dì ruột và bà ngoại (ở P.15, Q.8, TP.HCM) đón về chăm sóc. Đến lúc bé cứng cáp, anh Tuấn xin đưa con về nhà ở xã Qui Đức với anh và bà nội. Khi chúng tôi đến thăm, K.A nhoẻn miệng cười, hai má có lúm đồng tiền rất đáng yêu. Chưa đầy 2 tuổi nhưng K.A tỏ ra lanh lẹ, vui tươi. Hằng ngày, bé được bà nội chăm ẵm còn anh Tuấn làm nghề sửa xe tại nhà nên cũng có thời gian để trông nom.

Cùng những lời động viên, chia sẻ đầy chân tình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao cho anh Tuấn số tiền 4,5 triệu đồng tiền hỗ trợ và để mua sữa cho K.A. "Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp sau khi Báo Thanh Niên có loạt bài viết về hoàn cảnh gia đình các trẻ mồ côi chưa được bảo trợ đăng tải trong tháng 5. Sau khi cân đối, chúng tôi trích một phần để trao tặng cho N.K.A và 6 trẻ mồ côi khác, cũng là món quà dành cho các cháu nhân dịp 1.6, mong được chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình. Thấy cháu khỏe mạnh, xinh gái và nhanh nhảu vầy là rất quý. Nếu có điều kiện cho cháu ăn học đàng hoàng thì chắc chắn cháu sẽ có một tương lai tươi đẹp", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ với gia đình.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, nhưng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, đặc biệt luôn có Báo Thanh Niên bên cạnh ngay những tháng ngày khó khăn nhất, giúp tôi và gia đình đứng vững và đi tiếp. Xin cảm ơn những sẻ chia chí tình của quý báo. Anh Tăng Nguyễn Duy An (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Anh Nguyễn Minh Tuấn xúc động bày tỏ: "Tiệm sửa xe của em ở vùng quê nên khách chỉ loanh quanh trong xóm, ít khách vãng lai, cũng chỉ tạm đủ cho cha con em và bà nội của cháu sống qua ngày. Nay được các anh bên báo đến tận nhà để thăm và tặng quà, em xin gửi lời cảm ơn chân thành". Sau khi trao quà, chơi đùa cùng bé K.A, chúng tôi ra về mà lòng cứ vương vấn câu nói của anh Tuấn lúc nhìn con gái: "Thương con từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng uống được dòng sữa mẹ". Dẫu vậy, chúng tôi tin rằng ở nơi xa, mẹ của cháu sẽ luôn dõi theo và phù hộ cháu có một tương lai tươi sáng!

Cũng trong chiều 30.5, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đến thăm và trao số tiền 4,5 triệu đồng cùng phần quà nhỏ cho cháu P.T.T.A, thường trú đường Bông Sao, P.5, Q.8, nhưng đang tạm trú tại nhà cậu ruột ở hẻm 90 Âu Dương Lân, P.3, Q.8.

PV Thanh Niên (trái) tặng quà cho cha con anh Trần Vĩnh Thái ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh K.P

"G IỜ ĐÃ CHẠY TUNG TĂNG RỒI !"

Trước đó, sáng 27.5, PV Thanh Niên tới căn nhà trong hẻm nhỏ ở TT.Hóc Môn (H.Hóc Môn, TP.HCM) thăm anh Phan Văn Phúc và con gái là bé P.N.M.C. Bé C. được sinh mổ vào một ngày cuối tháng 7.2021 tại Bệnh viện Từ Dũ, nhưng chỉ vài giờ sau khi chào đời thì mẹ bé là chị N.N.L vĩnh viễn ra đi vì nhiễm Covid-19. Bé M.C là con thứ hai của anh Phúc và chị L. Lúc chào đời, bé mới được 28 tuần tuổi, cân nặng chỉ 1,4 kg.

Chị L. trước đây là giáo viên tiểu học, còn anh Phúc làm ở một công ty. Lúc dịch ập đến, cả nhà nhiễm bệnh, anh Phúc và con gái lớn P.N.T.A (sinh năm 2019) cách ly điều trị tại TP.Thủ Đức, còn chị L. cùng mẹ ruột là bà Thạch Thị Bon Xim vào bệnh viện địa phương. Sau đó chị được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ sinh cháu C. rồi qua đời. Từ ngày vợ mất, anh Phúc xin vào dạy học tại một trường THCS gần nhà để tiện chăm sóc hai con nhỏ. Sau gần 2 năm trong vòng tay bảo bọc của cha cùng bà ngoại và dì, bé C. lớn lên rất kháu khỉnh. "Cháu đã thiệt thòi từ lúc chào đời, may có gia đình, cộng đồng cùng yêu thương sẻ chia, đặc biệt Báo Thanh Niên luôn quan tâm, động viên thăm hỏi, hỗ trợ, đã giúp cha con tôi vượt qua nỗi đau tưởng chừng không gượng dậy được nữa", anh Phúc bộc bạch. Còn bà ngoại của bé M.C, nét mặt luôn tươi lên mỗi khi nhìn bé, nói với chúng tôi: "Hồi đó tí xíu như mèo con, giờ thì chạy tung tăng khắp nhà rồi!".

VĐV Thanh Vũ, đại sứ thương hiệu của Tân Hiệp Phát (bìa phải) và đại diện Tân Hiệp Phát (bìa trái) tặng quà cho 3 cháu của ông bà Hàn Hữu Nghĩa (Q.6, TP.HCM) D.K

Chia tay gia đình anh Phúc, chúng tôi tới P.3, Q.Gò Vấp thăm cha con anh Tăng Nguyễn Duy An, 35 tuổi, đang tạm trú tại đây. Vợ anh An là chị N.T.K.P mất do Covid-19 vào tháng 8.2021, để lại 2 con gái nhỏ. Trong đó, cháu T.H.A khi ấy mới lên 7, còn T.M.A chưa kịp đặt tên. Lúc đó chị P. đang mang thai cháu mới được 7 tháng thì bị nhiễm Covid-19. Chị được đưa vào khu cách ly, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương để mổ cứu con và ra đi mãi mãi khi con vừa cất tiếng khóc chào đời. Anh An vừa chăm sóc cháu T.H.A trong căn phòng trọ, vừa lo cho đứa con sơ sinh ở bệnh viện. Thời điểm sau dịch, khi chúng tôi gặp và trao phần hỗ trợ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, anh An đang bị sốc và suy sụp, khiến ai cũng xúc động.

Nhận phần quà 4,5 triệu đồng từ đại diện Báo Thanh Niên gửi tặng cháu T.M.A, anh An xúc động nói: "Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, nhưng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, đặc biệt luôn có Báo Thanh Niên bên cạnh ngay những tháng ngày khó khăn nhất, giúp tôi và gia đình đứng vững và đi tiếp. Xin cảm ơn những sẻ chia chí tình của quý báo".

PV Thanh Niên (bìa phải) tặng quà cho bé P.N.M.C, con của anh Phan Văn Phúc ở TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM T.T.BÌNH

C ÂU CHUYỆN BUỒN CỦA NGƯỜI BẢO VỆ

Đến thăm bé T.Q.B, sinh ngày 27.7.2021, ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, cha của bé là anh Trần Vĩnh Thái ngồi nhìn con trai đang ngủ say, kể cho chúng tôi nghe quãng đời khó khăn của mình. Anh cưới vợ năm 2008, khi ấy chị L.T.K.L vừa tròn 18 tuổi, còn anh 26 tuổi. Vợ anh làm tạp vụ, còn anh làm bảo vệ ở ngân hàng. Bốn năm sau chị báo tin vui, cả nhà háo hức chờ đón đứa con đầu lòng, thế nhưng bé mới chào đời đã bị khó thở, có dấu hiệu suy tim nên phải nuôi trong lồng kính, được khoảng 1 tháng thì bé qua đời. Cả nhà đau buồn, hụt hẫng trong thời gian dài. Mãi 6 năm sau, anh mới có lại niềm vui khi vợ sinh một bé gái. Thế nhưng, niềm vui này cũng lại vụt tắt khi bác sĩ báo tin con gái anh bị suy tim và bé đã mất sau khi ra đời được 7 ngày.

Hai vợ chồng cạn khô nước mắt nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Cho đến cuối năm 2020, chị L. vui mừng báo tin mang thai. Lần này, anh sắp xếp thời gian làm việc để ở nhà chăm sóc chị nhiều hơn, đưa đón chị đi khám và theo dõi tim thai thật kỹ. Ngày 26.7.2021 chị nhập viện để chuẩn bị sinh. Một ngày sau, bác sĩ báo chị bị nhiễm Covid-19. Vì thế, khi bé sinh ra thì cũng lập tức phải cách ly mẹ, đưa đi nuôi ở một khu riêng. Không ngờ rằng kể từ giây phút ấy, chị L. mãi mãi không bao giờ thấy được mặt con trai mình, vì chị đã ra đi vào ngày 8.8.2021.

Hai tuần sau, anh lên bệnh viện đón con trai về. Thời điểm đó, không đi ra ngoài được nên anh dò tìm trên mạng mãi mới tìm thấy chỗ bán sữa, nhưng ngặt nỗi để người ta giao hàng tận nơi thì phải mua một lúc ít nhất 5 hộp với giá tổng cộng gần 3 triệu đồng. Đang khó khăn chồng chất, phải nhờ sự hỗ trợ từ em gái đang làm công nhân cùng với mẹ ruột, anh Thái mới đủ tiền mua sữa cho con.

Báo Thanh Niên luôn chung tay với bạn đọc, nhà hảo tâm để mang lại yêu thương cho các bé mồ côi vì đại dịch Nhật Thịnh

Anh Thái tâm sự: "Trời thương nên từ lúc sinh tới giờ bé B. ăn ngủ rất ngoan. Ban ngày tôi gửi bé nhờ bà nội chăm để tôi đi làm bảo vệ từ thứ hai đến thứ sáu, còn thứ bảy, chủ nhật thì tranh thủ chạy xe ôm, đi giao hàng kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Hiện giờ bé chưa đi học nên thu nhập gói ghém mua sữa cũng xoay xở được, chỉ lo sang năm bé đi học chắc sẽ khó khăn hơn vì phải đóng nhiều khoản tiền".

Khi đại diện Báo Thanh Niên trao quà cho bé là số tiền 4,5 triệu đồng, anh Thái khá bất ngờ, xúc động nói: "Cảm ơn quý báo. Tôi sẽ để dành mua sữa cho bé, vì hiện giờ đó là khoản phải lo nhiều nhất trong gia đình".