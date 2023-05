Cùng con đi tiếp cuộc đời: Khởi động hè yêu thương cho trẻ mồ côi do Covid-19

Tour Biệt động Sài Gòn do Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần lữ hành Vietluxtour phối hợp thực hiện, thiết kế riêng cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trong dịp hè 2023. Toàn bộ kinh phí (699.000 đồng/trẻ) do Vietluxtour tài trợ.

Sau đợt 1 vào ngày 24.5, dự kiến các đợt tiếp theo sẽ tổ chức vào giữa tháng 6 và đầu tháng 7.2023. Quý phụ huynh quan tâm và muốn cho con tham gia chương trình, vui lòng đăng ký qua zalo, số điện thoại: 0989599973 (nhà báo Kim Phượng - Ban Công tác bạn đọc, Báo Thanh Niên).