Khánh Hòa giao công an kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã khiến mực nước sông, suối vượt mức lũ lịch sử, gây ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực bị cô lập. Tình trạng ngập còn gia tăng do hoạt động điều tiết, xả lũ từ các hồ chứa thủy lợi và hồ thủy điện Đa Nhim, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và nhiều công trình công cộng.

Nhiều khu vực tại Nha Trang (Khánh Hòa) ngập sâu chưa từng có ẢNH: H.L

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra việc các hồ chứa Sông Cái, Nước Ngọt, Suối Dầu, Am Chúa và hồ thủy điện Đa Nhim có vận hành đúng quy trình, đúng phương án đã được phê duyệt hay không; đồng thời đánh giá mức độ kịp thời, phù hợp trong chỉ đạo điều tiết lũ.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc phải xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra vận hành sai quy định làm gia tăng thiệt hại cho vùng hạ du. Kết quả kiểm tra phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.12.2025.

Khánh Hòa hiện có 64 hồ chứa, bao gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện. Trước đó, từ 17 - 22.11, Khánh Hòa ghi nhận đợt lũ chưa từng có xảy ra trên địa bàn khiến hàng chục ngàn nhà dân ngập sâu trong nước. Ước tính sơ bộ toàn tỉnh thiệt hại hơn 5000 tỉ đồng, chưa kể thiệt hại lớn trong dân.