Ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Ngày 5.12, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức tại Cung Văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa, với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh Khánh Hòa có nhiều đổi mới, tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa người dân và chính quyền. Toàn tỉnh tổ chức gần 400 cuộc giám sát, hơn 250 hội nghị phản biện xã hội và hàng trăm cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề tồn tại liên quan đến quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ sinh kế và chính sách an sinh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội ẢNH: C.Đ

Các cuộc vận động lớn như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chung tay xây dựng nông thôn mới" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Quỹ Vì người nghèo huy động được hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, làm nhà đại đoàn kết và chăm lo người yếu thế, nhất là trong các đợt thiên tai, mưa lũ cuối năm 2024 - 2025.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị đại hội nghiêm túc tiếp thu, phân tích, làm rõ nguyên nhân các hạn chế đã được nêu trong báo cáo để có giải pháp khắc phục hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại đại hội ẢNH: C.Đ

Ông Hoàng Công Thủy đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Mặt trận cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh cần nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ chính trị quan trọng trước mắt là tập trung cao độ để thực hiện tốt các bước hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trao hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa ẢNH: C.Đ

Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương cử Ủy viên, Ban Thường trực và các chức danh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã thống nhất hiệp thương số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 116/119 vị (khuyết 3 vị, sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 7/9 vị (khuyết 2 vị). Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, hiệp thương cử 6 Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 35 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ.