Khánh Hòa: Lo ngập lụt, học sinh tiếp tục nghỉ học

Sáng 4.12, người dân phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) lo lắng trước thông tin nước trên sông Cái Nha Trang đang lên nhanh. Lực lượng xung kích của phường phát loa cảnh báo, nhiều người dân di chuyển ô tô lên khu vực cao để tránh nguy cơ ngập, nhiều trường cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, toàn bộ 14 trường học trên địa bàn xã Diên Khánh đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 4.12, tại xã Diên Điền, 8 trường học cũng cho học sinh nghỉ học. P.Tây Nha Trang, các trường nghỉ học gồm mầm non Vĩnh Trung, tiểu học Vĩnh Trung, THCS Cao Thắng, THCS Lương Định Của, THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Nước sông Cái Nha Trang đang lên nhanh ẢNH: BÁ DUY

Ban giám hiệu Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang) cho biết, sáng nay khi thấy nước có dấu hiệu lên, nhà trường đã thông báo khẩn cấp cho học sinh nghỉ học. Trong buổi sáng, các thầy cô đã khẩn trương dọn dẹp bàn ghế, trang thiết bị học tập lên tầng 2.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ 15 giờ ngày 3.12 đến 6 giờ ngày 4.12, tỉnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm. Riêng Khánh Hiệp đạt 200,3 mm, Sơn Thái 135 mm, Đa Nhim 134,4 mm, Khánh Phú 129,4 mm.

Nhiều trường học tại vùng có nguy cơ ngập lụt đang khẩn trương kê cao bàn ghế, trang thiết bị học tập để tránh lũ ẢNH: BÁ DUY

Nhiều hồ chứa tại Khánh Hòa tiếp tục xả tràn, nguy cơ ngập úng diện rộng

Lúc 7 giờ ngày 4.12, mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng đạt 8,15 m, vượt mức báo động 1 là 0,15 m. Đến 9 giờ cùng ngày, mực nước tiếp tục lên đạt 8,75 m, dưới báo động 2 là 0,75 m, tăng 0,6 m trong 2 giờ. Trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ đạt 35,92 m, trên mức báo động 1 là 0,42 m.

Khung cảnh khẩn trương dọn chạy lũ của thầy cô Trường tiểu học Vĩnh Thạnh, đợt lũ tháng 11 trước đó trường ngập sâu gần 2 m, gây hư hỏng toàn bộ trang thiết bị dạy học ẢNH: BÁ DUY

Lúc 8 giờ ngày 4.12, Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa phát tin cảnh báo lũ cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 trên sông Cái Nha Trang. Cơ quan chuyên môn cảnh báo trong 24 giờ tới, sông Cái Nha Trang có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 2 - 3, đặc biệt ảnh hưởng đến các xã Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Lâm, Diên Thọ và các phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nha Trang.

Gia đình chị Thu Mai, tại khu vực Vĩnh Phương, phường Tây Nha Trang, đã phải nghỉ làm sáng nay để ở nhà kê đồ lên cao vì sợ nước lại vào nhà ẢNH: BÁ DUY

Tổng dung tích 64 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đạt 621,19 triệu m3, tương đương 82,6% so với thiết kế. Nhiều hồ lớn như Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt, Sông Trâu đang tích nước 76 - 87% và đồng loạt vận hành điều tiết. Các hồ ở phía nam tỉnh gồm Sông Cái, Trà Co, Tân Giang, Sông Than đang xả với lưu lượng từ 19,67 - 156,59 m3/s. Các hồ phía bắc gồm Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Dầu, Cam Ranh, Tà Rục đang xả với lưu lượng từ 7,6 - 28,76 m3/s.

Cơ quan chuyên môn dự báo trong ngày và đêm 4.12, tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Mực nước triều cao nhất đạt 1,7 m vào khoảng 20 - 21 giờ cùng ngày, có thể gây dâng nước và làm gia tăng nguy cơ ngập.

Người dân lo lắng khi thấy nước sông Cái lại lên tại khu vực cầu Thành (xã Diên Khánh) sáng 4.12 ẢNH: BÁ DUY

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 20 xã phường: Vạn Hưng, Vạn Thắng, Đại Lãnh, Tây Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Suối Hiệp, Cam Lâm, Cam An, Suối Cát, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Lâm Sơn, Bác Ái Tây, Bác Ái, Bác Ái Đông, Ninh Sơn.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt cục bộ tại 16 xã phường: Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Bắc Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Phan Rang, Bảo An, Ninh Phước, Phước Dinh, Phước Hậu, Phước Hữu, Thuận Nam, Cam Ranh.