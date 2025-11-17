Thủy điện Đa Nhim tăng lưu lượng xả lũ, vùng hạ lưu bị ngập

Thủy điện Đa Nhim xả lũ lưu lượng lớn

Sáng cùng ngày, Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi có thông báo về việc tăng xả điều tiết hồ thủy điện Đơn Dương dung lượng lớn, cảnh báo hạ lưu có thể bị ngập.

Theo thông báo của Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, vào lúc 10 giờ sáng nay 17.11, mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trình 1.042,042 m. Lưu lượng chạy máy phát điện đạt 36,7 m3/ giây; lưu lượng nước đang về hồ là 1.075,6 m3/giây. Lưu lượng xả qua tràn là 500 m3/giây.

Sáng 17.11, mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trình 1.042,042 m ẢNH: Q.H.

Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận- Đa Mi cho biết, hiện tại, trên lưu vực hồ thủy điện Đơn Dương vẫn đang tiếp tục có mưa lớn. Do vậy đơn vị này sẽ tăng lưu lượng xả lũ điều tiết qua đập tràn Đơn Dương từ 500 m3/giây lên 600 m3/giây vào lúc 11 giờ ngày 17.11. Khả năng sẽ còn tăng xả tràn với dung lượng lớn hơn trong ngày hôm nay.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông đến các địa phương và người dân hạ lưu khu vực Đơn Dương chủ động phòng chống lũ khi xả tràn hồ Đơn Dương tăng mức lên cao.

Vùng hạ du đang ngập nặng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vùng hạ lưu thủy điện Đa Nhim đang bị ngập nặng.

Hồ Đơn Dương tăng mức xả lũ, góp phần gây ngập phía hạ du ẢNH: L.V.

Nhiều nông hộ vừa khôi phục sản xuất sau những ngày mưa lũ cuối tháng 10, nay lại gánh chịu thêm thiệt hại nặng nề hơn ẢNH: L.V.

Ông Nguyễn Hữu Chi, Chủ tịch UBND xã Ka Đô (Lâm Đồng), cho biết địa phương có hơn 6.000 ha canh tác nông nghiệp phía hạ du hồ Đơn Dương. Trong mùa mưa năm nay, nhiều lần Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông báo xả lũ để bảo đảm an toàn đập hồ Đơn Dương. Tuy nhiên, sáng 17.11, mức xả lũ tăng cao khiến nhiều diện tích canh tác rau xanh, hoa tươi của người dân dọc sông Đa Nhim (hạ du hồ Đơn Dương) bị ngập nặng.

Người dân thu hoạch rau "chạy" lũ để vớt vát ẢNH: L.V.

Việc tăng xả lũ cũng góp phần khiến các xã D'Ran, Đơn Dương, Quảng Lập và Hiệp Thạnh ngập nặng. Nhiều nông hộ vừa khôi phục sản xuất sau những ngày mưa lũ cuối tháng 10, nay lại gánh chịu thêm thiệt hại nặng nề hơn.

Sáng nay, khi nghe thông báo thủy điện Đa Nhim tăng mức xả lũ, nhiều nông hộ huy động người ra đồng thu hoạch rau xanh để thu hoạch hoa màu "chạy lũ".

Như Thanh Niên đã thông tin, do mưa lớn và việc xả lũ hồ Đơn Dương, nên rạng sáng ngày 17.11, QL20 đoạn qua thôn Định An, xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bị ngập sâu.

Khu dân cư ở thôn K'Long chìm sâu trong nước lũ ẢNH: L.V.

Khu dân cư ở các thôn Định An, Tân An, K'Long (xã Hiệp Thạnh) bị ngập hơn 1 m, nhiều diện tích canh tác rau màu, sân bóng chìm trong nước lũ.

Trước nguy cơ ngập lụt tiếp tục dâng cao, Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH Công an Lâm Đồng điều 2 xe chuyên dùng cùng nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến xã Hiệp Thạnh đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt, sẵn sàng túc trực ứng cứu nếu lũ diễn biến xấu.

Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Lâm Đồng điều 2 xe chuyên dùng cùng nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến xã Hiệp Thạnh giúp dân ứng phó mưa lũ ẢNH: L.V.

Cấm lưu thông qua QL20 đoạn thôn Định An (Hiệp Thạnh) bị ngập lụt ẢNH: L.V.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương tạm cấm xe máy và ô tô qua QL20 đoạn ngập lụt.