Thời sự

Thủy điện ở Đồng Nai xả lũ, thác Trị An hồi sinh

Lê Lâm
Lê Lâm
14/11/2025 07:06 GMT+7

Cứ mỗi khi thủy điện Trị An xả lũ, thì thác Trị An - một thắng cảnh trên sông Đồng Nai năm xưa - lại có dịp hồi sinh. Và con thác hồi sinh tới đâu tùy thuộc vào lượng nước xả lũ.

Thác Trị An nằm ở xã Trị An (Đồng Nai), cách trung tâm TP.Biên Hòa (Đồng Nai cũ) khoảng 30 km. Theo thạc sĩ Trần Quang Toại, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Nai thì đây là một trong những thắng cảnh của Biên Hòa xưa.

Thủy điện ở Đồng Nai xả lũ, thác Trị An hồi sinh- Ảnh 1.

Năm xưa, khi chưa có thủy điện Trị An, nơi đây là điểm du lịch rất nổi tiếng. Hiện đang hồi sinh do nước từ thủy điện Trị An xả lũ tràn về

ẢNH: LÊ LÂM

Thác Trị An được nhà sử học Lương Văn Lựu mô tả lại trong cuốn Biên Hòa sử lược (xuất bản năm 1973) như sau: “Mùa mưa, mặt nước cao đổ mạnh. Đứng từ trên bực, khách nhìn bao quát cảnh hùng vỹ, với sông sâu, lởm chởm đây đó đá gồ ghề nằm vắt ngang, chắn cả lòng sông, làm thành nhiều bậc khác nhau, để cho nước từ thượng nguồn trút qua tuôn tàn xuống, nhào lộn, múa men, sùi bọt, xoáy dòng. Theo đà chảy, nước gặp những chướng ngại vật nên dội lại văng tung tóe lên cao. Nước trải bông gòn trên đỉnh thác, đun khói lòng sông. Nước giải bụi mù trong lòng đá. Bông, khói, bụi bốc lên màu trắng xóa...”.

Thủy điện ở Đồng Nai xả lũ, thác Trị An hồi sinh- Ảnh 2.

Thác Trị An tung bọt trắng xóa

ẢNH: LÊ LÂM

Thủy điện ở Đồng Nai xả lũ, thác Trị An hồi sinh- Ảnh 3.

Công trình đập tràn ngăn nước sông để phục vụ cho nhà máy thủy điện Trị An phát điện đã khiến cho một khúc sông Đồng Nai dài khoảng 5 km (tính từ đập tràn đến cửa xả nhà máy phát điện) khô cằn, chỉ trơ lại đá, vô tình làm "chết" luôn thác nước

ẢNH: LÊ LÂM

Thủy điện ở Đồng Nai xả lũ, thác Trị An hồi sinh- Ảnh 4.

Từ ngày thủy điện Trị An tích nước, đi vào hoạt động, thác Trị An cũng không còn. Thắng cảnh năm xưa đi vào dĩ vãng

ẢNH: LÊ LÂM

Thủy điện ở Đồng Nai xả lũ, thác Trị An hồi sinh- Ảnh 5.

Tuy nhiên, mỗi khi thủy điện Trị An xả lũ thì thác Trị An lại hồi sinh

ẢNH: LÊ LÂM

Thủy điện ở Đồng Nai xả lũ, thác Trị An hồi sinh- Ảnh 6.

Những ngày qua, thủy điện Trị An xả lũ với lưu lượng lớn, có lúc đến 900 m3/s đã giúp cho thác Trị An hồi sinh mạnh mẽ

ẢNH: LÊ LÂM

Thủy điện ở Đồng Nai xả lũ, thác Trị An hồi sinh- Ảnh 7.

Một đoạn sông bình thường khô khốc giờ ào ào nước đổ, dòng thác quay về dáng vẻ hùng vĩ như năm xưa

ẢNH: LÊ LÂM

