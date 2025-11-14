Thủy điện ở Đồng Nai xả lũ, thác Trị An hồi sinh

Thác Trị An nằm ở xã Trị An (Đồng Nai), cách trung tâm TP.Biên Hòa (Đồng Nai cũ) khoảng 30 km. Theo thạc sĩ Trần Quang Toại, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Nai thì đây là một trong những thắng cảnh của Biên Hòa xưa.
Thác Trị An được nhà sử học Lương Văn Lựu mô tả lại trong cuốn Biên Hòa sử lược (xuất bản năm 1973) như sau: “Mùa mưa, mặt nước cao đổ mạnh. Đứng từ trên bực, khách nhìn bao quát cảnh hùng vỹ, với sông sâu, lởm chởm đây đó đá gồ ghề nằm vắt ngang, chắn cả lòng sông, làm thành nhiều bậc khác nhau, để cho nước từ thượng nguồn trút qua tuôn tàn xuống, nhào lộn, múa men, sùi bọt, xoáy dòng. Theo đà chảy, nước gặp những chướng ngại vật nên dội lại văng tung tóe lên cao. Nước trải bông gòn trên đỉnh thác, đun khói lòng sông. Nước giải bụi mù trong lòng đá. Bông, khói, bụi bốc lên màu trắng xóa...”.
Bình luận (0)