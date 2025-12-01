Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời tiết TP.HCM và Nam bộ tuần này có mưa giông, triều cường quay trở lại

Chí Nhân
Chí Nhân
01/12/2025 07:36 GMT+7

Trong tuần này, thời tiết TP.HCM và Nam bộ mưa giông, triều cường và không khí lạnh sẽ quay trở lại. Kèm theo đó là nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa như giông sét, mưa đá, gió giật mạnh...

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa nên ngay trong tuần này diễn biến theo nhiều kiểu khác nhau, hôm nay nắng ấm nhưng từ mai chuyển mưa giông diện rộng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, những hình thái sẽ chi phối thời tiết khu vực trong tuần này là cơn bão số 15 hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng tây, sau đổi hướng tây nam, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là vùng áp thấp trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Như vậy, điều đáng mừng là bão số 15 suy yếu nhanh trong hôm nay và ngày mai, không vào đất liền như các dự báo trước đó.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ tuần này có mưa giông, triều cường quay trở lại - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM hôm nay nắng ấm; trong những ngày tới mưa giông, triều cường sẽ quay trở lại

ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, áp cao lạnh lục địa cường độ suy yếu có xu hướng tăng cường trở lại từ đêm 2 - 3.12. Từ khoảng ngày 5 - 6.12, không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến Nam bộ và trên vùng biển phía nam, gió đông bắc hoạt động mạnh dần trở lại.

Trên địa bàn TP.HCM, hôm nay (1.12) nhiệt độ ấm hơn so với những ngày cuối tuần trước. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 24 độ C, cao nhất 31 - 32 độ C. Trời ít mây, phổ biến nắng nóng vào buổi trưa.

Từ ngày 2 - 4.12, trời nhiều mây, có khả năng xuất hiện mưa giông trên diện rộng, phổ biến là mưa rào nhẹ, cục bộ có mưa vừa; mưa chủ yếu xuất hiện từ trưa và chiều tối. Do mưa xuất hiện nhiều, nắng giảm nên nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 23 - 24 độ C nhưng nhiệt độ cao nhất giảm còn 30 - 31 độ C.

Mưa nhiều khiến độ ẩm không khí cao và nhiệt độ thấp, dễ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng và biểu hiện là bầu không khí thường xuyên ngầu đục.

Đáng chú ý, từ giữa tuần kéo dài đến cuối tuần triều cường tăng trở lại, có khả năng gây ngập nhiều nơi trũng thấp. 

Trên khu vực Nam bộ, trong những ngày đầu tuần mức nhiệt độ phổ biến từ 23 - 33 độ C. Mưa giông có xu hướng quay trở lại từ ngày hôm nay 1.12, đặc biệt ở khu vực Lâm Đồng và Đồng Nai. Mưa giông tiếp tục phát triển và mở rộng trong 2 ngày tiếp theo.

Tại ĐBSCL, mưa giông phổ biến ở khu vực ven biển do các nhiễu động thời tiết từ biển đưa vào. Bên cạnh đó, cần chú ý đợt triều cường rằm tháng 10 âm lịch sắp tới có khả năng gây ngập sâu ở nhiều vùng trũng thấp ven sông.

Hiện trong giai đoạn chuyển mùa, chênh lệch nhiệt độ cao nên dễ sinh ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá… người dân cần chú ý phòng tránh.

Xem thêm bình luận