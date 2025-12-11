Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nam bộ mưa lớn bất thường

Chí Nhân
Chí Nhân
11/12/2025 06:51 GMT+7

Đêm qua và rạng sáng nay, khu vực Nam bộ và TP.HCM đón đợt mưa trái mùa trên diện rộng, nhiều nơi mưa lớn. Đặc biệt, tại Cần Thơ và Cà Mau, mưa lớn bất thường với lượng mưa trên 100 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (11.12), khu vực Nam bộ mưa vừa, cục bộ có nơi mưa lớn. Tại Vĩnh Trung (Cần Thơ) , lượng mưa lên đến 138,4 mm, Hòa An (Cần Thơ) 136,2 mm, Điền Hải (Cà Mau) 78 mm… 

Nam bộ mưa lớn bất thường- Ảnh 1.

Các tỉnh thành Tây Nam bộ đón đợt mưa lớn bất thường

NGUỒN: VNDMS

Nguyên nhân gây mưa lớn ở khu vực miền Tây là do rãnh thấp xích đạo có trục khoảng khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc (gần Nam bộ) kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển ngoài khơi phía đông Nam bộ.

Hiện tại, mây giông vẫn tiếp tục phát triển gây mưa vừa mưa lớn ở các tỉnh Tây Nam bộ. Dự báo, lượng mưa trong ngày hôm nay phổ biến từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn với trên 80 mm.

Thời tiết TP.HCM trong ngày hôm nay phổ biến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 31 độ C. Mưa trái mùa vẫn tiếp tục xuất hiện ở hầu khắp các phường xã trên địa bàn, mưa chủ yếu từ chiều tối và đêm.

Ngoài ra, Huế và khu vực duyên hải nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác. Lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn trên 60 mm.

Khoảng đêm 12 ngày 13.12, áp cao lạnh lục địa được được tăng cường mạnh trở lại. Rãnh áp thấp và nhiễu động trong đới gió đông trên cao suy yếu dần nên đợt mưa trái mùa diện rộng ở Nam bộ cũng thu hẹp về diện và giảm dần về lượng. Trên các vùng biển phía nam, gió đông bắc hoạt động mạnh dần trở lại.

Cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Xem thêm bình luận