Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công điện hỏa tốc ứng phó thiên tai kép

Đình Huy
Đình Huy
29/11/2025 08:44 GMT+7

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong quân đội ứng phó bão số 15, áp thấp nhiệt đới và khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực Trung bộ.

Trước nguy cơ thiên tai kép do bão số 15 và áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến khu vực miền Trung, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực, ứng phó bão số 15 và khắc phục hậu quả mưa lũ ở khu vực Trung bộ.

- Ảnh 1.

Biển Đông đang có 2 xoáy thuận nhiệt đới là bão số 15 và một áp thấp nhiệt đới hoạt động

ẢNH: VNDMS

Công điện yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chuẩn bị tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục vận chuyển 8.000 tấn gạo và hàng cứu trợ bàn giao cho quân khu 5 và quân khu 7 tiếp nhận cấp phát theo quy định.

Các quân khu: 5, 7, 9 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người); hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị hư hỏng; xây mới nhà sập.

Bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại các khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão số 15; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có lệnh.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay, áp thấp nhiệt đới hình thành từ dàn tư của bão Senyar đã đi vào Biển Đông.

Lúc 7 giờ ngày 29.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1 độ vĩ bắc; 105,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Cùng thời điểm này, bão số 15 (bão Koto) đang hoạt động trên Biển Đông mạnh cấp 10, giật cấp 13 và có khả năng gây mưa lớn ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' có ảnh hưởng đến Nam bộ?

Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' có ảnh hưởng đến Nam bộ?

Theo nhận định của chuyên gia, khả năng áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đất liền Nam bộ là không cao, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông.

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới dự báo thời tiết bão số 15 Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận