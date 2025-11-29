Công điện hỏa tốc ứng phó thiên tai kép

Trước nguy cơ thiên tai kép do bão số 15 và áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến khu vực miền Trung, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực, ứng phó bão số 15 và khắc phục hậu quả mưa lũ ở khu vực Trung bộ.

Biển Đông đang có 2 xoáy thuận nhiệt đới là bão số 15 và một áp thấp nhiệt đới hoạt động ẢNH: VNDMS

Công điện yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chuẩn bị tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục vận chuyển 8.000 tấn gạo và hàng cứu trợ bàn giao cho quân khu 5 và quân khu 7 tiếp nhận cấp phát theo quy định.

Các quân khu: 5, 7, 9 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người); hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị hư hỏng; xây mới nhà sập.

Bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại các khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão số 15; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có lệnh.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay, áp thấp nhiệt đới hình thành từ dàn tư của bão Senyar đã đi vào Biển Đông.

Lúc 7 giờ ngày 29.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1 độ vĩ bắc; 105,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Cùng thời điểm này, bão số 15 (bão Koto) đang hoạt động trên Biển Đông mạnh cấp 10, giật cấp 13 và có khả năng gây mưa lớn ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.