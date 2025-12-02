TP.HCM đón đợt mưa giông diện rộng, triều cường vượt báo động 3

Sáng nay (2.12), thời tiết TP.HCM tiếp tục se lạnh vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C. Trời nhiều mây âm u, nắng gián đoạn; dự báo từ hôm nay, có khả năng xuất hiện đợt mưa giông diện rộng kéo dài trong vài ngày tới kèm theo đó là triều cường đang lên.



TP.HCM đón đợt mưa giông diện rộng, triều cường cao vượt báo động 3 ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, TP.HCM có khả năng đón đợt mưa giông kéo dài đến ngày 5 - 6.12; cục bộ có mưa vừa mưa to. Ở TP.HCM, nhiệt độ trong hôm nay và một vài ngày tới thấp nhất phổ biến 24 - 25 độ C và cao nhất 30 - 32 độ C.

Các tỉnh thành Nam bộ cũng đón đợt mưa giông diện rộng; các khu vực Lâm Đồng, phía bắc Đồng Nai và ven biển phía đông của Nam bộ có khả năng mưa nhiều hơn. Mưa thường xuất hiện từ trưa và chiều tối. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 (âm lịch) trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày đợt này có thể xuất hiện vào ngày 5 - 6.12.

Dự báo, mực nước triều cường cao nhất tại trạm Phú An và Nhà Bè ở khoảng 1,65 - 1,7m, ở mức trên báo động 3 từ 5 - 10 cm. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6 giờ và từ 17 - 19 giờ.



Tại trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,73 - 1,78 m, ở mức trên báo động 3 từ 13 -18 cm.

Gió đông bắc hoạt động mạnh kết hợp với triều cao và mưa lớn cục bộ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường trên khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

