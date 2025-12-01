Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm mai, có nơi trên 250 mm

Chí Nhân
Chí Nhân
01/12/2025 10:04 GMT+7

Đợt mưa lớn bắt đầu từ đêm mai ở khu vực nam Trung bộ, sau mở rộng ra trung Trung bộ; mưa kéo dài đến ngày 5.12, cục bộ có nơi lượng mưa lên đến 180 - 250 mm.

Bão số 15 (bão Koto) đang suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp trên vùng biển các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh mới về có khả năng gây ra một đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm mai, có nơi trên 250 mm - Ảnh 1.

Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có thể đón đợt mưa lớn từ đêm mai 2.12

ẢNH: BÁ DUY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHM), lúc 7 giờ sáng nay (1.12), cường độ bão số 15 mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng tây và đang suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới và còn một vùng áp thấp vào cuối ngày mai 2.12 trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa.

Dù bão số 15 suy yếu nhưng hoàn lưu của nó có khả năng gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh miền Trung. Từ khoảng đêm 2.12 đến hết ngày 3.12, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm.

Bão số 15 (bão Koto) 'gần như đứng im', tiếp tục suy yếu, hướng vào miền Trung

Từ đêm 3.12 đến ngày 5.12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

