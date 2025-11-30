ĐBSCL lũ cuối mùa cao bất thường, có thể ảnh hưởng vụ đông xuân sắp đến

Lũ cuối mùa cao bất thường



Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), hiện trong thời kỳ cuối mùa lũ năm 2025 nhưng mực nước trên dòng chính sông Mekong tại trạm Kratie (Campuchia) tuy đã giảm mạnh so với giữa mùa lũ nhưng vẫn đang ở mức cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều và các năm lũ điển hình. Cụ thể, mực nước đến ngày 30.11 ở khoảng 12,77 m, cao hơn nhiều cùng kỳ trung bình nhiều năm và năm 2024, cao hơn khá nhiều so với cả các năm có lũ lớn như 2000 và 2011.

Những cánh đồng lúa thu đông sớm ở ĐBSCL đang chuẩn bị thu hoạch. Mực nước lũ cuối mùa cao có thể ảnh hưởng đến việc xuống giống vụ đông xuân sắp tới ẢNH: MAI THANH HẢI

Bên cạnh đó, dung tích Biển Hồ đến ngày 30.11 dự báo ở mức cao, đạt khoảng 39,34 tỉ mét khối, lớn hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 16%, lớn hơn năm 2024 đến 51%.

Tại vùng ĐBSCL, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu đến 30.11 dự báo ở mức khoảng 2,4 m, Châu Đốc khoảng 2,3 m, cao hơn khá nhiều cùng kỳ trung bình nhiều năm, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024.

Nước đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tuần qua có xu thế giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn năm 2024. Nước nội đồng trong tuần qua trên vùng thượng, vùng giữa và ven biển ĐBSCL vẫn duy trì ở mức khá cao so với trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, nước trên các sông và nội đồng ở vùng giữa và ven biển ĐBSCL có xu thế tăng nhẹ trở lại theo các đợt triều cường cuối năm 2025.

Các chuyên gia SIWRP nhận định: Mực nước hiện nay khá cao thêm vào đó là các đợt triều cường cao sẽ ít nhiều gây khó khăn cho việc xuống giống vụ lúa đông xuân. Đặc biệt, trong kỳ triều cường đầu và cuối tháng 12, có nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập trên các khu vực thấp trũng thuộc vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL. Vì vậy, kiến nghị các địa phương phải theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo thời tiết và thủy văn để kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.

Ngoài ra, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ thông tin về diễn biến nguồn nước trên các sông kênh trong thời kỳ đầu mùa khô để chủ động vận hành các công trình thủy lợi giữ nước ngọt cho sản xuất vụ đông xuân khi mực nước xuống thấp.

La Nina khiến mưa trái mùa tăng, mùa hạn mặn ít gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại, khí hậu trong trạng thái La Nina. Dự báo, trong khoảng ba tháng tới, từ tháng 12.2025 đến tháng 2.2026, trạng thái La Nina tiếp tục duy trì.

Do vậy, có khả năng xuất hiện nhiều đợt mưa trái mùa trên khu vực Tây nguyên và Nam bộ vào các tháng đầu mùa khô năm 2025 - 2026. Cụ thể, trong tháng 12.2025 dự báo lượng mưa trên khu vực Nam bộ tương đương trung bình các năm ở mức phố biển từ 40 - 80 mm. Riêng trong tháng 1 - 2.2026, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 15 mm.

Bên cạnh đó, kết quả dự báo triều của Viện Kỹ thuật Biển thì triều cường các tháng mùa khô 2025 - 2026 ở mức cao, cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ mùa khô năm 2024 - 2025.

Từ những cơ sở trên, SIWRP nhận định: Nguy cơ xuất hiện tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trong các tháng đầu mùa khô năm 2025 - 2026 vẫn có thể xảy ra, nhưng chỉ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và thấp hơn mùa khô năm 2024 - 2025 cũng như các năm gần đây.