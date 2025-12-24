Tour ngắn ngày Tết dương lịch 'cháy chỗ'

Du lịch có sức bật tốt

Gia đình anh Phan Thành (40 tuổi, P.Khánh Hội, TP.HCM) quyết định chọn Phú Quốc cho chuyến đi đầu năm. Không phải vì đây là điểm đến mới, mà bởi gia đình anh ai cũng muốn tận mắt xem pháo hoa và đón năm mới tại Thị trấn Hoàng Hôn. "Mấy tháng nay coi clip trên mạng nhiều lắm, thích mãi mà chưa có dịp đi. Tết Tây nghỉ dài, cả nhà quyết định ra đó cho biết", anh Thành kể và cho biết vé đi Phú Quốc mấy năm nay đều "hot" và đắt nhưng đây là khoản chi cần thiết nên anh quyết định xuống tiền. Trong khi đó, nhà anh N.C (Nhà Bè, TP.HCM) lại chọn lái xe đi miền Tây vì cao tốc về đây đã liền mạch. "Dịp lễ tết trước đây chạy đường bộ rất khổ vì kẹt xe. Năm nay chắc dễ thở hơn vì cao tốc đã thông nên gia đình tôi quyết định lái xe đi mấy tỉnh ĐBSCL", anh N.C cho biết.

Ghi nhận từ hệ thống Vietravel cho thấy trong kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, lượng khách đăng ký tour bắt đầu tăng rõ rệt từ giữa tháng 11 và bước vào giai đoạn chốt tour mạnh mẽ trong tháng 12. Đặc biệt, các tour 3 - 5 ngày, cả nội địa và quốc tế gần được đặt sớm hơn mọi năm. Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 130.000 lượt khách trong dịp Tết dương lịch. "Dù kỳ nghỉ không quá dài, xu hướng đặt tour "sát ngày" vẫn khá phổ biến. Điều này phản ánh tâm lý khách hàng hiện nay như linh hoạt, chủ động lên kế hoạch sớm hơn nhưng cũng sẵn sàng đặt gần ngày khởi hành khi có ưu đãi tốt", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm cuối năm, khi nhu cầu đi lại và du lịch dịp Tết dương lịch tăng mạnh ẢNH: LÊ NAM

Du lịch đô thị về đêm tại trung tâm TP.HCM sôi động trong kỳ nghỉ Tết dương lịch ẢNH: LÊ NAM

Tại BenThanh Tourist, bà Trần Phương Linh - Giám đốc tiếp thị công nghệ thông tin - cũng cho hay lượng khách mua tour Tết dương lịch năm nay tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều tour quốc tế gần như Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lấp đầy chỗ từ khá sớm. "Từ thị trường nội địa đến quốc tế gần, du khách đều cân nhắc kỹ chi phí và giá trị trải nghiệm, đặt tour một cách có chủ động hơn", bà Linh nói.

Tương tự, đại diện Vietluxtour cũng phấn khởi khi sức mua tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ, với sự thay đổi rõ ở hành vi đặt dịch vụ. Nếu trước đây khách thường đặt tour Tết dương lịch sớm từ 1 - 2 tháng thì năm nay, làn sóng đặt tour dồn dập xuất hiện trong khoảng 2 - 3 tuần trước ngày khởi hành. Không chỉ vậy, khách hàng cũng sẵn sàng chi trả cho dịch vụ chất lượng cao hơn như khách sạn 4 - 5 sao, giờ bay đẹp để đảm bảo kỳ nghỉ trọn vẹn. Nhiều tour combo (vé máy bay và khách sạn) và tour thiết kế riêng (theo nhu cầu nhóm gia đình, Việt kiều về nước) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cho thấy du khách có xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm, không chỉ chọn tour đại trà.

Việc các tour Tết dương lịch nhanh chóng lấp đầy, lượng khách tăng 2 chữ số tại nhiều doanh nghiệp lớn cho thấy nhu cầu du lịch không còn mang tính "thử nghiệm" sau đại dịch Covid-19 mà đã trở thành hành vi ổn định. Đây chính là dấu hiệu của một năm du lịch tăng trưởng toàn diện.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Phạm Hương Trang - giảng viên ngành quản trị du lịch và khách sạn, Trường ĐH RMIT Việt Nam, nhận xét: "Sự sôi động của thị trường ngay từ kỳ nghỉ Tết dương lịch phản ánh rõ tâm lý tích cực của người dân. Việc sẵn sàng đi du lịch, chi tiêu cho trải nghiệm ngay đầu năm cho thấy niềm tin của du khách vào triển vọng kinh tế và du lịch đã được củng cố".

Tết dương lịch ngày càng đóng vai trò như một kỳ nghỉ bản lề của ngành du lịch. Dù không dài, nhưng đây là thời điểm quan trọng để quan sát hành vi tiêu dùng, xu hướng tour tuyến và khả năng hấp thụ sản phẩm du lịch của thị trường. Việc các tour ngắn ngày nhanh chóng lấp đầy, khách đặt chỗ sớm hơn và sẵn sàng chi trả cho dịch vụ chất lượng cao cho thấy thị trường đang vận hành ổn định và có sức bật tốt. Bà Phạm Hương Trang cho rằng sự nhộn nhịp của du lịch dịp Tết dương lịch đã khép lại một năm 2025 toàn thắng của ngành, đồng thời tạo lực đẩy tâm lý tích cực cho năm tiếp theo.

TP.HCM là điểm đến nghỉ lễ được tìm kiếm nhiều nhất

Bên cạnh các tour đi xa, nhiều người cũng chọn đón năm mới ở TP.HCM. Anh Tấn Ngà (33 tuổi, làm công việc tự do) quyết định ở lại thành phố trong suốt kỳ nghỉ. "Thành phố mấy ngày cuối năm rất đẹp, đi đâu cũng có trang trí, có nhạc. Tối đi xem countdown, ban ngày cà phê, gặp bạn bè là đủ vui rồi", anh Ngà chia sẻ.

TP.HCM cũng là lựa chọn của rất nhiều du khách trong nước và quốc tế. Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com, thành phố tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi lọt vào danh sách 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Cụ thể, thành phố đứng ở vị trí thứ 3, chỉ sau 2 "thiên đường nghỉ dưỡng" là Phú Quốc và Đà Lạt.

Du khách Việt tham quan, mua sắm tại các khu phố du lịch ở Thái Lan ẢNH: LÊ NAM

Dự kiến lượng khách Tết dương lịch tại Suối Tiên tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước ẢNH: LÊ NAM

Năm nay, để tạo nên bầu không khí lễ hội xuyên suốt kỳ nghỉ dài ngày và thu hút du khách đến vui chơi, TP.HCM đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại 4 địa điểm trọng điểm trong đêm giao thừa, từ 0 - 0 giờ 15 ngày 1.1.2026. Theo kế hoạch, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại các khu vực có tầm nhìn rộng và đông người theo dõi, gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (P.Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (P.Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, một điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức ở Công viên văn hóa Đầm Sen (P.Bình Thới), phù hợp cho gia đình và trẻ em có thể theo dõi gần gũi, an toàn. Pháo hoa tầm thấp kết hợp các hoạt động ca nhạc, trình diễn nghệ thuật quanh công viên hứa hẹn mang lại một đêm đón năm mới đầy màu sắc và thân mật. Không khí đêm 31.12 tại trung tâm thành phố cũng trở nên sôi động với các sự kiện countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trục đường Lê Lợi - Lam Sơn và khu vực Nhà hát Thành phố, thu hút đông đảo người dân và du khách tụ họp trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Sau đại dịch, thị trường du lịch trong nước không chỉ hồi phục mà còn tăng trưởng vượt kỳ vọng. Với việc đón hơn 20 triệu khách quốc tế, các điểm đến đều mang lại doanh số vượt trội và làn sóng du lịch sôi động dịp Tết dương lịch cũng khép lại một năm đại thắng của ngành du lịch Việt Nam năm 2025.