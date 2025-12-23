Bắt đầu kỷ nguyên số của du lịch

Bắt từng "nhịp đập" của thị trường

Visit Vietnam là nền tảng được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Cục Du lịch quốc gia VN và Hiệp hội Dữ liệu quốc gia. Tập đoàn Sun Group đảm nhiệm phát triển vận hành hạ tầng công nghệ, còn Visa cung cấp dữ liệu thanh toán quốc tế, mô hình phân tích hành vi chi tiêu và tiêu chuẩn bảo mật.

Việc ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch cấp quốc gia Visit Vietnam không những hỗ trợ cho cơ quan quản lý,các doanh nghiệp du lịch mà còn với cả du khách trong và ngoài nước. Trong ảnh: Du khách nước ngoàitham quan vịnh Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đồ họa: Tuấn Anh

Nền tảng được thiết kế như một hạ tầng dữ liệu thống nhất, phục vụ đồng thời cơ quan quản lý, doanh nghiệp (DN) và du khách. Cụ thể, bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực sẽ cho phép cơ quan quản lý theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và nhận diện sớm các rủi ro vận hành. Song song với vai trò dữ liệu, Visit Vietnam được phát triển như một trợ lý du lịch ảo - AI Travel Assistant - đồng hành xuyên suốt toàn bộ hành trình của du khách, hỗ trợ du khách tạo lịch trình cá nhân hóa; đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, tour hoặc phương tiện di chuyển; quản lý toàn bộ lịch trình trong một giao diện thống nhất; tra cứu thông tin điểm đến theo thời gian thực. Hơn thế, nền tảng còn nhận cảnh báo cả về tình trạng đông đúc, thời tiết hoặc thay đổi tại điểm đến, giúp hành khách chủ động hơn trong từng dấu chân trên hành trình.

Theo Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia VN Phạm Văn Thủy, Visit Vietnam không chỉ là nền tảng dữ liệu, đây là một bước chuyển trong tư duy phát triển, là cách VN chuẩn bị cho tương lai của ngành du lịch - một tương lai dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Nền tảng ra mắt đúng thời điểm cả nước đang cùng nhau chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực. Trong những năm qua, Cục Du lịch quốc gia cũng đã nỗ lực xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh trên cơ sở hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, đồng bộ. Chủ trương xuyên suốt của Bộ VH-TT-DL là phát triển hệ thống dữ liệu số làm nền tảng cho xây dựng mô hình du lịch thông minh, đẩy mạnh khai thác giá trị gia tăng từ dữ liệu; hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu du lịch quốc gia đảm bảo các yếu tố: "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Thực tế, năm 2025 đã đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của ngành du lịch VN khi "du lịch số" không chỉ trở thành xu hướng mà đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google - Temasek - Bain & Company chỉ ra rằng du lịch đang là một trong những động lực quan trọng đóng góp vào kinh tế VN. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Việt đến từ sự phục hồi ổn định của lượng khách quốc tế, sức bật của du lịch nội địa và đặc biệt là sự thâm nhập sâu hơn của công nghệ số trong toàn bộ hành trình du lịch.

Từ khách sạn, công ty lữ hành đến các hãng vận tải du lịch, nhiều đơn vị đã đầu tư mạnh vào hạ tầng số, thể hiện ở một số điểm chính như: Ứng dụng công nghệ trong vận hành, từ quản lý đặt phòng đến số hóa quy trình check-in/check-out; tích hợp thanh toán số để giảm chi phí vận hành và tăng trải nghiệm; đẩy mạnh tiếp thị số (digital marketing) thay thế cho quảng bá truyền thống; tham gia các sàn trực tuyến để tiếp cận khách hàng quốc tế nhanh hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, lĩnh vực du lịch số VN vẫn đối mặt với những rào cản như: Chênh lệch năng lực số giữa các DN, phần lớn DN vừa và nhỏ (SME) trong du lịch còn hạn chế về nguồn lực triển khai ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, chúng ta phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ trong khu vực cũng đang đẩy mạnh hạ tầng công nghệ và chính sách ưu đãi du lịch. Ngoài ra, số hóa chưa đồng bộ trong chuỗi dịch vụ du lịch.

"Phiên bản "Visit Vietnam" dù đang trong giai đoạn phát triển bước đầu, nhưng đã cho thấy bức tranh tương lai rất rõ nét: Một nền tảng có khả năng hiển thị "nhịp đập" của thị trường theo thời gian thực - từ mật độ khách tại từng điểm đến, xu hướng tìm kiếm, lượng chi tiêu theo từng thị trường... Từ đó, hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt vai trò quản lý, dự báo khả năng phát triển của du lịch, thống kê, báo cáo, dự báo và tối ưu vận hành của DN. Khi dữ liệu trở thành nền tảng khung, du lịch VN sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút hiệu quả hơn các phân khúc khách có giá trị cao và tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực", ông Phạm Văn Thủy nhìn nhận.

Thống nhất hình ảnh VN vươn xa thế giới

Với các DN, Visit Vietnam là một không gian số tập trung cho các DN lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ có thêm một kênh chính thức để kết nối với thị trường, đưa sản phẩm đến đúng đối tượng khách, đồng thời tham gia vào hệ sinh thái dữ liệu chung của ngành. Nền tảng còn cung cấp bộ công cụ quản trị thông minh, giúp DN cập nhật sản phẩm, quản lý dịch vụ, theo dõi mức độ quan tâm của từng phân khúc khách, đánh giá nhu cầu thị trường để tiếp cận du khách trong và ngoài nước.

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam ra mắt ngày 19.12, chuẩn bị vận hành vào quý 2/2026 ẢNH: S.G

Ở tầng dữ liệu chuyên sâu, Visit Vietnam phát triển bộ báo cáo phân tích thị trường dựa trên dữ liệu thời gian thực kết hợp với dữ liệu thanh toán quốc tế từ Visa. Các báo cáo này giúp DN nhận diện thị trường có giá trị cao, xu hướng chi tiêu, biến động theo mùa vụ và hành vi của từng nhóm khách.

Đây là lần đầu tiên DN du lịch tại VN có một công cụ phân tích được chuẩn hóa và cập nhật liên tục.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist, đánh giá: Nền tảng Visit Vietnam ra đời đúng thời điểm khi VN đang đồng lòng quyết tâm mở rộng sự tiếp cận với thị trường quốc tế. Tác động của nền tảng không chỉ trong một thời gian ngắn trước mắt mà sẽ mang lại lợi ích lâu dài thông qua sự tiếp cận mang tính thường xuyên. Trước đây, các DN nói riêng và ngành du lịch nói chung tổ chức những sự kiện xúc tiến theo từng đợt, từng mùa; nhưng khi có Visit Vietnam sẽ trở thành chiến dịch quảng bá mang tính kết nối liên tục và lâu dài. Điều này sẽ mang lại lợi ích cấp số nhân đối với VN trong quảng bá điểm đến.

Bên cạnh đó, với một nền tảng như Visit Vietnam, các DN sẽ có khả năng tiếp cận với nhiều phân khúc thị trường, nhiều thị trường khác nhau với cùng một thông điệp mang tính trọng tâm và hoàn toàn thống nhất. Điều đó sẽ định hình nên giá trị cốt lõi của du lịch Việt và các DN sẽ dựa vào đó để nhất quán thông điệp quảng bá. Ở chiều ngược lại, nguồn khách quốc tế khi muốn tiếp cận du lịch VN cũng sẽ thuận tiện hơn, dễ dàng hơn.

"Khi có sự kết nối 2 chiều đồng nhất như vậy, sản phẩm từ các DN du lịch sẽ tiếp cận tới các thị trường đối tác nhanh chóng, dễ dàng và để lại ấn tượng mạnh hơn nhiều. Khi quy tụ cùng một nền tảng dữ liệu, thống nhất chung một thông điệp, đây sẽ là nền tảng lâu dài để định hình thương hiệu du lịch Việt trên trường quốc tế. Cả thế giới sẽ cùng biết đến VN với hình ảnh du lịch xanh, du lịch bền vững, một điểm đến an toàn và cập nhật xu hướng phát triển của thế giới", bà Đoàn Thị Thanh Trà nói.

Đây là lần đầu tiên VN công bố một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch ẢNH: S.G

Đồng quan điểm, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, cho rằng nền tảng dữ liệu quốc gia về du lịch ra mắt trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình sang kỷ nguyên số, dữ liệu được coi là tài nguyên quý, đặc biệt là dữ liệu tập trung. Những dữ liệu được số hóa cũng như chuẩn hóa chung trên một nền tảng không chỉ phục vụ cơ quan nhà nước hay DN mà chính mỗi người dân VN cũng đều có thể tải và sử dụng, cùng chung tay quảng bá hình ảnh đất nước, con người VN với bạn bè thế giới.

Đặc biệt, có dữ liệu chuẩn thì các DN mới có thể cùng tập hợp được thông tin muốn truyền tải. Ngành du lịch cần có một hình ảnh chung, truyền tải một thông điệp chung. Khi thống nhất được một hình ảnh cần quảng bá thì các đơn vị trung gian, các kênh OTA ở nước ngoài cũng như du khách khi cập nhật thông tin về VN chỉ cần thống nhất qua một kênh chính thống. Du khách sẽ dựa trên những thông tin đó để truy cập, tìm kiếm các thông tin quan tâm về điểm đến.

"Nền tảng ra mắt đúng dịp VN lần đầu tiên đón vị khách thứ 20 triệu, chính là một dữ liệu truyền thông hết sức tuyệt vời. Đây cũng là kênh để quảng bá cho thế giới biết VN đã đón du khách thứ 20 triệu và sẽ còn đón nhiều du khách nữa, tiến đến mốc 25 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu khách trong tương lai. Visit Vietnam sẽ là một dấu mốc quan trọng của ngành du lịch trên hành trình cùng đất nước vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", ông Trương Quốc Hùng nhìn nhận.

Kết nối trực tiếp, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành VN, dữ liệu trước giờ được coi là một trong những chốt chặn của cách mạng công nghiệp 4.0. Thời gian qua, VN đã có động thái mạnh mẽ về phát triển du lịch công nghệ, du lịch thông minh, điểm đến thông minh. Song, ở góc độ quốc gia, chúng ta vẫn thiếu một nền tảng dữ liệu chính thức của ngành, nơi mà ở đó các cơ quan quản lý nhà nước, các DN du lịch có đủ nguồn lực chia sẻ để định hướng, triển khai các hoạt động một cách chính xác hơn, hiệu quả hơn.

VN đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh trên cơ sở hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, đồng bộ ẢNH: S.G

Visit Vietnam đáp ứng được nhu cầu, mong mỏi hết sức bức thiết của cộng đồng DN. Khi chính thức vận hành, du lịch VN sẽ có một nền tảng kết nối dữ liệu chính thức, một cổng thông tin kết nối từ cơ quan quản lý nhà nước, từ hệ thống dữ liệu chính thức tới các địa phương, DN. Kho dữ liệu này sẽ là những dữ liệu đúng, đủ, sạch để các DN có thể chia sẻ, cùng cơ quan nhà nước định hướng chính xác hơn về các xu hướng thị trường, nhu cầu của khách, các sản phẩm đang được quan tâm…; từ đó xây dựng định hướng của từng địa phương trọng điểm.

"Trong thế giới số hết sức sôi động với vô vàn thông tin, vô vàn cách tiếp cận và nguồn sản phẩm trên rất nhiều nền tảng, chúng ta đã có một nền tảng chính thức mang tầm quốc gia là Visit Vietnam. Đây sẽ là nguồn dữ liệu đáng tin cậy nhất cho du khách khi đặt dịch vụ, tìm kiếm thông tin, đến với VN và tận hưởng các trải nghiệm của mình. Các DN cũng sẽ có cầu nối nhanh nhất để chia sẻ trực tiếp với khách hàng hệ thống sản phẩm, dịch vụ của mình. Đây là cách làm vừa trúng, vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí", ông Cao Trí Dũng nhìn nhận.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, khẳng định Visit Vietnam sẽ giải quyết bài toán cực kỳ lớn mà ngành du lịch VN đang gặp phải: hiện trên thị trường có quá nhiều điểm bán; các công ty du lịch, đại lý ở các địa phương hay những cá nhân nhỏ lẻ cứ mạnh ai người nấy quảng cáo. Dữ liệu vì thế đôi khi bị quá phân mảnh và thật giả lẫn lộn. Việc có một trung tâm dữ liệu mang tính chính thống nhất ở tầm quốc gia sẽ giúp du khách quốc tế khi đến VN có thể dễ dàng tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm chất lượng từ các DN uy tín, điểm đến uy tín.

Mặt khác, các DN Việt đang gặp tình trạng muốn tiếp cận với khách hàng nhưng chi phí qua các nền tảng OTA như Booking, Agoda hay Klook… quá cao. Quảng cáo trên Facebook hay các nền tảng xã hội cũng vậy, không phù hợp với các DN nhỏ. Visit Vietnam là nền tảng của người Việt, sẽ giúp các nhà cung ứng dịch vụ quảng bá được các sản phẩm đến với du khách một cách dễ dàng, độ lan tỏa lớn lại tiết kiệm rất nhiều chi phí.