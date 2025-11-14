Vĩnh Long phát triển năng lượng xanh gắn với tiềm năng du lịch

Tiềm năng "khổng lồ" về năng lượng tái tạo

Tại hội thảo "Nhận diện tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2050" do UBND tỉnh này tổ chức vừa qua, ông Lê Anh Đức, Trưởng ban Quy hoạch và phát triển vùng, Viện Chiến lược và chính sách kinh tế - tài chính, cho biết sau sáp nhập, Vĩnh Long có tiềm năng "khổng lồ" về năng lượng tái tạo, đủ sức hình thành một tổ hợp năng lượng phía Nam có tầm quan trọng chiến lược cấp quốc gia.

Vĩnh Long có lợi thế với 130 km bờ biển để phát triển du lịch ẢNH: NAM LONG

Bờ biển dài 130 km của tỉnh là một trong những khu vực có tiềm năng điện gió tốt nhất cả nước. Tổng tiềm năng năng lượng tái tạo là rất lớn, có thể lên đến hàng chục nghìn MW, được củng cố bởi sự hiện diện của Trung tâm Điện lực Duyên Hải tại Trà Vinh (cũ), với 4 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất gần 4.500 MW. Các nhà máy này đóng vai trò cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định và dồi dào để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, logistics và các khu kinh tế ven biển. Với quy mô sản xuất vượt xa nhu cầu nội tại, Vĩnh Long sẽ trở thành một nhà xuất khẩu điện năng lớn cho khu vực phía Nam, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía nam và TP.HCM, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam.

Dải bờ biển trải dài là tiềm năng về trung tâm năng lượng xanh kết hợp du lịch - ngành công nghiệp không khói lịch ẢNH: NAM LONG

Vĩnh Long đang mời gọi đầu tư 20 dự án năng lượng tái tạo, gồm: điện mặt trời, điện gió, với tổng công suất 1.109 MW và nhà máy sản xuất hydro xanh có diện tích 105ha, tổng vốn ước đầu tư gần 72.000 tỉ đồng. Song song đó, tỉnh đang mời gọi đầu tư 6 dự án du lịch: Khu lò gạch, gốm Mang Thít (xã Nhơn Phú và Bình Phước); Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Cồn Cái Gà (xã Chợ Lách); Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cồn Tân Mỹ (xã Phú Túc); Khu Văn hóa - Du lịch nghỉ dưỡng Ao Bà Om (P.Nguyệt Hóa); Khu du lịch sinh thái Tân Hòa (xã Tân Hòa) và khách sạn 5 sao tại P.Trà Vinh, với tổng diện tích hơn 3.330 ha, ước tính tổng vốn đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải tại Trà Vinh (cũ), với 4 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất gần 4.500 MW ẢNH: TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

Vĩnh Long sẽ trở thành cụm du lịch "3 sắc thái miền Tây"

Theo ông Lê Anh Đức, Vĩnh Long sẽ trở thành cụm du lịch "3 sắc thái miền Tây" độc đáo, đa dạng và có sức cạnh tranh cao, vượt qua giới hạn của các điểm đến đơn lẻ, thường chỉ thu hút khách đi về trong ngày. Thương hiệu mới "Di sản đồng bằng Mê Kông" có thể quảng bá một trải nghiệm thống nhất, bao gồm 3 hợp phần đặc sắc: Cuộc sống sông nước - miệt vườn (Vĩnh Long cũ) tập trung vào các sản phẩm du lịch homestay, tham quan vườn cây ăn trái và các làng nghề truyền thống; Văn hóa dừa - du lịch sinh thái (Bến Tre cũ) khai thác văn hóa độc đáo xoay quanh cây dừa và hệ sinh thái sông nước chằng chịt, tạo nên những trải nghiệm khác biệt; Di sản văn hóa - nghỉ dưỡng ven biển (Trà Vinh cũ) nổi bật với nền văn hóa Khmer đặc sắc (với 143 ngôi chùa), các di tích lịch sử và các điểm du lịch ven biển như biển Ba Động.

Đông đảo du khách và người dân tham gia lễ hội Ooc Om Boc của đồng bào Khmer tại khu vực Ao Bà Om ẢNH: NAM LONG

Báo cáo Sở VH-TT-DL Vĩnh Long cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh đón hơn 6,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 12,1% so với cùng kỳ, đạt 75,5% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế hơn 915.000 lượt, tăng 87,9% so với cùng kỳ, đạt 72,1% kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch ước tính trên 5.846 tỉ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ, đạt 75,4% kế hoạch năm. Những tháng cuối năm, Sở VH-TT-DL tiếp tục tập trung định hướng phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị từ đặc sản nông nghiệp địa phương, tận dụng các thế mạnh về truyền thống văn hóa lịch sử, kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển.... Phát triển cụm du lịch quy mô lớn, mang nét riêng độc đáo, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển du lịch xanh, thích ứng, mục tiêu đạt trạng thái trung hòa carbon (Net Zero), bền vững, có trách nhiệm.

Vĩnh Long đang mời gọi nhiều dự án năng lượng xanh lịch ẢNH: NAM LONG

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhận định giai đoạn 2025 -2030, các đô thị trung tâm cũ như TP.Vĩnh Long, TP.Bến Tre, TP.Trà Vinh, Bình Minh, Duyên Hải sẽ giữ vai trò hạt nhân động lực, định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, đô thị công nghiệp - dịch vụ, đô thị cảng biển và đô thị văn hóa - du lịch. Định hướng đến 2050, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế xanh, đô thị thông minh và bền vững, đóng vai trò kết nối quốc tế thông qua cảng biển Trà Vinh, hệ thống cao tốc và cầu vượt sông Tiền - sông Hậu, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển cân bằng và thịnh vượng của quốc gia đến năm 2050.

Vĩnh Long sau hợp nhất có điều kiện lý tưởng để phát triển đồng bộ các lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy - hải sản, cảng biển, logistics, công nghiệp ven biển, khu đô thị ven biển và du lịch sinh thái biển, phát triển năng lượng điện gió, điện mặt trời... Đặc biệt, cụm cảng Trà Vinh, Khu kinh tế Định An (một trong 16 khu kinh tế ven biển của cả nước), các khu vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo tại Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh cũ) và Bình Đại (tỉnh Bến Tre cũ) đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, tương lai sẽ trở thành Trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước. Ngoài ra, tỉnh có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú như Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long), Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre cũ), Ao Bà Om và các lễ hội Khmer (Trà Vinh cũ)… Bên cạnh đó, với đặc thù ven biển, sinh thái miệt vườn, cù lao và làng nghề truyền thống, tỉnh có điều kiện để hình thành các tuyến du lịch liên kết nội tỉnh, phát triển loại hình du lịch văn hóa, tâm linh và du lịch cộng đồng.



