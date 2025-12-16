Thực hiện chế độ, chính sách với người có công phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm qua, với sự nỗ lực của T.Ư, các bộ, ngành và địa phương, công tác người có công đã đạt nhiều kết quả rất đáng trân trọng.

Nhiều chính sách được điều chỉnh theo hướng ngày càng tốt hơn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị đối với các đối tượng chính sách. Từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với những người đã hy sinh, có đóng góp cho đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những việc cần phải làm sớm, những việc chưa làm được còn những tồn đọng kéo dài qua nhiều thập niên và còn một số yêu cầu cấp bách đòi hỏi phải có cách tiếp cận mạnh mẽ, kịp thời và căn cơ hơn.

Trong đó, hệ thống thể chế, chính sách vẫn còn bất cập. Một số quy định chưa theo kịp thực tiễn trong xác nhận người có công, xử lý hồ sơ không còn giấy tờ, chi trả chế độ.

Theo Tổng Bí thư, nhiều nhóm đối tượng đặc biệt như mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, thương binh nặng, chiến sĩ bị địch bắt tù đày... ngày một giảm, nếu không khẩn trương, trách nhiệm, sẽ không còn nhiều thời gian để phụng dưỡng họ một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các chiến trường trọng điểm còn rất nhiều khó khăn; số liệt sĩ chưa tìm được hài cốt còn lớn; diện tích chưa rà phá bom mìn rộng; nguồn lực còn hạn chế. Những kỷ vật, di vật của cán bộ, chiến sĩ gửi lại trước khi đi chiến trường đã được lưu giữ hàng chục năm nhưng chưa được trao trả đầy đủ cho thân nhân.

Từ thực tiễn đặt ra và yêu cầu của giai đoạn mới, Tổng Bí thư gợi mở về hoàn thiện thể chế, chính sách đối với người có công với cách mạng, cần điều chỉnh, bổ sung để hệ thống chính sách thật sự đồng bộ, hiện đại, minh bạch, thuận lợi hơn, phù hợp với yêu cầu mới.

Nghiên cứu chính sách với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Nội vụ cho biết, cả nước hiện có 52 trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Hiện nay, tại 28 trung tâm có chức năng nuôi dưỡng người có công đang chăm sóc 1.578 người. Từ năm 2022 - 2024, cả nước đã điều dưỡng 1,1 triệu người có công.

Từ năm 2013 - 2025, đã hỗ trợ cho hơn 400.000 hộ người có công. Việc công nhận người có công với cách mạng được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Từ năm 2021 - 2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận 13.404 mẫu ADN, qua đó xác định được danh tính đối với 103 hài cốt liệt sĩ.

Lắng nghe các ý kiến tại cuộc họp, Tổng Bí thư yêu cầu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ.

Tổng Bí thư cũng giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi chính sách, pháp luật về người có công; hoàn thành xử lý căn bản các tồn đọng về chính sách người có công trong năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về cơ chế, kinh phí, công nghệ; nghiên cứu có chính sách đối với bộ đội phục viên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ...

Đảng ủy Công an T.Ư chủ trì xây dựng và vận hành ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; phối hợp xây dựng Đề án nâng cấp công nghệ giám định ADN; tăng cường hợp tác quốc tế, thuê đơn vị nước ngoài giám định khi cần thiết.