Thời sự

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến: 'Mẹ phấn khởi lắm'

Phạm Đức
Phạm Đức
03/09/2025 12:11 GMT+7

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (quê Hà Tĩnh) nói rằng mẹ cũng bất ngờ khi được ban tổ chức xếp ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Mẹ Huyến nói: 'Mẹ phấn khởi lắm, rất tự hào'.

Vừa trở về nhà sau khi tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Liên Công, P.Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) không hề tỏ ra mệt mỏi vì phải vượt quãng đường xa. Mẹ Huyến khỏe mạnh, rất phấn khởi khi kể lại lần đầu tiên trong cuộc đời được chứng kiến trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành của đất nước hùng tráng đến thế.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến: 'Mẹ phấn khởi lắm' - Ảnh 1.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mẹ Huyến cho biết, sau khi nhận được giấy mời dự lễ diễu binh, diễu hành, mẹ cùng con dâu út và đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh ra Hà Nội tham dự.

"Cha của mẹ và 2 con trai đều hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Mẹ buồn lắm chứ. Nhưng mẹ cũng rất tự hào và được Nhà nước chăm lo chu đáo, không để thiệt thòi. Đợt này mẹ còn được mời ra Hà Nội để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 nữa. Mẹ vui lắm", mẹ Huyến nói.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến: 'Mẹ phấn khởi lắm' - Ảnh 2.

Mẹ Huyến có bố và 2 con trai là liệt sĩ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Sáng sớm 2.9, mẹ Huyến mặc bộ áo dài đỏ thắm, vấn tóc gọn gàng bằng chiếc khăn màu đen. Mẹ ngồi trên hàng ghế danh dự tại quảng trường Ba Đình, ngay bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Truyền hình quốc gia đã nhiều lần phát sóng hình ảnh mẹ Huyến ngồi trên khán đài đang chăm chú nhìn từng đoàn diễu binh hùng tráng tiến qua.

"Mẹ thấy xe tăng, tên lửa chạy qua trước mặt mình. Đất nước ta bây giờ hùng mạnh lắm. Mẹ phấn khởi lắm, rất tự hào", mẹ Huyến kể.

Mẹ Huyến nói rằng, mẹ cũng bất ngờ khi được ban tổ chức xếp ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên hàng ghế danh dự. Mẹ kể: "Tổng Bí thư giản dị, ân cần hỏi thăm mẹ, mời mẹ uống nước. Mẹ kể với Tổng Bí thư về truyền thống của gia đình. Mẹ nói dù mất mát nhưng được Nhà nước đãi ngộ như thế này cũng thấy ấm lòng".

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến: 'Mẹ phấn khởi lắm' - Ảnh 3.

Cán bộ P.Trần Phú thăm hỏi mẹ Huyến khi mẹ vừa từ Hà Nội về nhà

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hình ảnh mẹ Huyến xuất hiện trên sóng truyền hình phát trực tiếp toàn cảnh lễ A80 được rất nhiều người dân trên cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh chụp lại, lan tỏa trên mạng xã hội. Thông tin của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến cũng được nhiều người tìm kiếm.

Người dân vô cùng biết ơn, tự hào khi Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến có bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp vào năm 1938. Khi đất nước bước vào những năm tháng chiến tranh ác liệt, đến lượt những người con của mẹ đã tiếp bước cha anh. Hai người con trai của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980) đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

