Người có công ở TP.HCM đi về nguồn bằng máy bay, phòng nghỉ 2 triệu đồng/ngày

Ngày 5.11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM cho biết đã thẩm tra và thống nhất với tờ trình của UBND TP.HCM về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chế độ điều dưỡng, hội nghị, tham quan, về nguồn đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Về chính sách cụ thể, TP.HCM sẽ hỗ trợ chi phí thuê phương tiện đưa đón bằng ô tô hoặc máy bay (hạng phổ thông), bao gồm cả chi phí thuê phương tiện đưa đón đến sân bay, nhà ga, thanh toán theo hóa đơn thực tế.

Đối tượng chính sách được hỗ trợ chi phí ăn uống tối đa 180.000 đồng/người/buổi, không quá 3 buổi/ngày. Đối với chỗ ở, TP.HCM hỗ trợ chi phí thuê phòng nghỉ dạng phòng tiêu chuẩn 2 người/phòng, tối đa 2 triệu đồng/ngày nếu ở tại thành phố và 1,8 triệu đồng/ngày khi ở các tỉnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, tặng quà cho đại tá Trần Thăng Phúc, cán bộ lão thành cách mạng hồi tháng 7.2025 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chính sách này sẽ được HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề giữa tháng 11.2025. Chính sách áp dụng đối với người đăng ký thường trú trên địa bàn TP.HCM, đảm bảo không trùng lắp đối tượng trong năm, ngân sách dự kiến chi gần 12,4 tỉ đồng.

"10 năm vàng" chăm lo người có công

UBND TP.HCM cho biết công tác "đền ơn, đáp nghĩa", các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và gia đình người có công đã trở thành truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố.

Hiện nay, TP.HCM quản lý hơn 350.000 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có 47.557 lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, với kinh phí hơn 134 tỉ đồng/tháng (đến tháng 8.2025).

Công tác triển khai điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung thực hiện theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ được tổ chức hằng năm cho gần 3.100 lượt người với kinh phí hơn 15,4 tỉ đồng.

Chính quyền địa phương cùng nhà hảo tâm chung tay sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Củ Chi, TP.HCM ẢNH: CTV

Theo UBND TP.HCM, với độ tuổi của người có công cao (khoảng từ 75 - 95 tuổi), thì việc thực hiện các chính sách ưu đãi đặc biệt, nhất là điều chỉnh ngay mức hỗ trợ trợ cấp ưu đãi hằng tháng ở mức cao nhất là rất cần thiết. Giai đoạn 10 năm tiếp theo (2025 - 2035) là "10 năm vàng" để thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Qua công tác quản lý hồ sơ người có công, UBND TP.HCM cho biết tỷ lệ giảm tự nhiên (chết do tuổi già, nhiều bệnh nền) của người có công tăng nhanh, nhất là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Cụ thể, năm 2017 có 63.766 người nhưng đến cuối tháng 7.2025 còn 47.557 người, giảm 16.209 người.