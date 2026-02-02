TP.HCM bàn giao hồ sơ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 2.2, thực hiện luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2025, Ủy ban Bầu cử TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết tính đến 17 giờ ngày 1.2, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (bao gồm danh sách trích ngang lý lịch, tóm tắt tiểu sử và kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử).



Ông Nguyễn Bắc Nam và ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ký kết bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: VŨ HOÀNG

Căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 36 luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp năm 2025; Ủy ban Bầu cử TP.HCM bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh việc bàn giao hồ sơ người ứng cử là khâu quan trọng trong quy trình chuẩn bị bầu cử, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri thành phố tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM bàn giao hồ sơ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần 2 ẢNH: VŨ HOÀNG

Các bộ hồ sơ được bàn giao bảo đảm đầy đủ về số lượng, đúng thành phần, chặt chẽ về nội dung, phản ánh trung thực, chính xác thông tin của từng người ứng cử; việc bàn giao được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, tạo cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai các bước hiệp thương tiếp theo theo quy định.

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu, ngay sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chuẩn bị chu đáo để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sáng 3.2, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.