Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Diễu hành 168 xe hoa tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI

Thúy Liễu
Thúy Liễu
30/01/2026 17:15 GMT+7

TP.HCM tổ chức diễu hành 168 xe hoa tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức diễu hành xe hoa tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đó, vào ngày bầu cử 15.3, TP.HCM tổ chức diễu hành 168 xe hoa, xe loa tuyên truyền lưu động của 168 xã, phường, đặc khu. Các đoàn xe được chia thành 3 khu vực, tập kết từ 6 giờ sáng và đồng loạt xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, cụ thể như sau:

Tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) có sự tham gia của 102 xã, phường, chia thành 4 điểm tập kết, gồm:

  • Điểm 1 tại Công viên 30 tháng 4 (đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn) với 26 xã, phường. Đoàn xe tập kết lúc 6 giờ, diễu hành qua các tuyến Lê Duẩn, Pasteur, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng… và quay về điểm xuất phát.
  • Điểm 2 tại đường số 48, Quảng trường Khánh Hội (phường Khánh Hội), gồm 25 xã, phường, diễu hành qua các đường Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát…, kết thúc tại Quảng trường Khánh Hội.
  • Điểm 3 tại đường Vành đai trong (đoạn từ đường Đỗ Năng Tế đến đường số 17, phường An Lạc), với 26 xã, phường, diễu hành qua các trục Vành đai trong, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh (cũ)… và kết thúc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Lạc.
  • Điểm 4 tại đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh), gồm 25 xã, phường, diễu hành qua tuyến Trường Chinh, quốc lộ 22, cầu Tham Lương, khu vực Hóc Môn rồi quay về điểm tập kết.
TP.HCM tổ chức diễu hành 168 xe hoa tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Khu vực Công viên 30 Tháng 4 trước di tích Dinh Độc Lập được chọn làm điểm tập kết đoàn xe hoa thứ 1

ẢNH: MAI THANH HẢI

Sau khi hoàn tất lộ trình cấp thành phố, các xe tuyên truyền lưu động tiếp tục quay về địa phương để thực hiện cổ động trên các tuyến đường trung tâm xã, phường.

Tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ), các xe hoa tập kết tại đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi), với sự tham gia của 36 xã, phường, diễu hành qua các tuyến Phú Lợi - Yersin - Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù - Phạm Ngọc Thạch - Hùng Vương.

Tại khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), các xe hoa tập kết tại đường Ba Cu (phường Vũng Tàu), với 30 xã, phường, đặc khu, diễu hành qua các tuyến Ba Cu - Lê Hồng Phong - Nguyễn Thái Học - 30 Tháng 4 - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 51 - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Tất Thành.

Sau khi kết thúc lộ trình cấp thành phố, các xe tiếp tục tuyên truyền lưu động tại địa phương, tập trung vào khu dân cư đông người.

Sở Văn hóa -Thể thao TP.HCM giao Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM chủ trì khu vực 1; Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương phụ trách khu vực 2; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ trách khu vực 3.

Các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn trang trí xe hoa, nội dung cổ động, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông bảo đảm an toàn giao thông. Kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương, kết hợp vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Tin liên quan

TP.HCM dùng trực thăng đưa thùng phiếu ra giàn khoan cho cử tri bỏ phiếu sớm

TP.HCM dùng trực thăng đưa thùng phiếu ra giàn khoan cho cử tri bỏ phiếu sớm

Để bảo đảm quyền bầu cử của hàng ngàn lao động đang làm việc ngoài khơi, TP.HCM đề xuất phương án dùng trực thăng bay ra các giàn khoan dầu khí, cho cử tri bỏ phiếu sớm.

TP.HCM rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

Khám phá thêm chủ đề

bầu cử Bầu cử quốc hội khóa XVI TP.HCM tuyên truyền bầu cử HĐND
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận