TP.HCM: Diễu hành 168 xe hoa tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức diễu hành xe hoa tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đó, vào ngày bầu cử 15.3, TP.HCM tổ chức diễu hành 168 xe hoa, xe loa tuyên truyền lưu động của 168 xã, phường, đặc khu. Các đoàn xe được chia thành 3 khu vực, tập kết từ 6 giờ sáng và đồng loạt xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, cụ thể như sau:

Tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) có sự tham gia của 102 xã, phường, chia thành 4 điểm tập kết, gồm:

Điểm 1 tại Công viên 30 tháng 4 (đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn) với 26 xã, phường. Đoàn xe tập kết lúc 6 giờ, diễu hành qua các tuyến Lê Duẩn, Pasteur, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng… và quay về điểm xuất phát.



Điểm 2 tại đường số 48, Quảng trường Khánh Hội (phường Khánh Hội), gồm 25 xã, phường, diễu hành qua các đường Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát…, kết thúc tại Quảng trường Khánh Hội.



Điểm 3 tại đường Vành đai trong (đoạn từ đường Đỗ Năng Tế đến đường số 17, phường An Lạc), với 26 xã, phường, diễu hành qua các trục Vành đai trong, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh (cũ)… và kết thúc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Lạc.



Điểm 4 tại đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh), gồm 25 xã, phường, diễu hành qua tuyến Trường Chinh, quốc lộ 22, cầu Tham Lương, khu vực Hóc Môn rồi quay về điểm tập kết.



Khu vực Công viên 30 Tháng 4 trước di tích Dinh Độc Lập được chọn làm điểm tập kết đoàn xe hoa thứ 1 ẢNH: MAI THANH HẢI

Sau khi hoàn tất lộ trình cấp thành phố, các xe tuyên truyền lưu động tiếp tục quay về địa phương để thực hiện cổ động trên các tuyến đường trung tâm xã, phường.

Tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ), các xe hoa tập kết tại đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi), với sự tham gia của 36 xã, phường, diễu hành qua các tuyến Phú Lợi - Yersin - Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù - Phạm Ngọc Thạch - Hùng Vương.

Tại khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), các xe hoa tập kết tại đường Ba Cu (phường Vũng Tàu), với 30 xã, phường, đặc khu, diễu hành qua các tuyến Ba Cu - Lê Hồng Phong - Nguyễn Thái Học - 30 Tháng 4 - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 51 - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Tất Thành.

Sau khi kết thúc lộ trình cấp thành phố, các xe tiếp tục tuyên truyền lưu động tại địa phương, tập trung vào khu dân cư đông người.

Sở Văn hóa -Thể thao TP.HCM giao Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM chủ trì khu vực 1; Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương phụ trách khu vực 2; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ trách khu vực 3.

Các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn trang trí xe hoa, nội dung cổ động, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông bảo đảm an toàn giao thông. Kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương, kết hợp vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.