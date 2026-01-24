Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng

Trần Cường
Trần Cường
24/01/2026 09:50 GMT+7

Nhiều bóng hồng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã khắc phục mọi khó khăn để góp phần bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra thành công, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Góp phần vào sự thành công này, những bóng hồng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) Bộ Công an đã ngày đêm có mặt ở tuyến đầu, khoác trên mình bộ quân phục dày nặng để tạo nên những tấm "lá chắn thép" giữa cái lạnh mùa đông của Hà Nội.

Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 1.
Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 2.
Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 3.

Những nữ cảnh sát đặc nhiệm tham gia nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

 ẢNH: HẰNG TRẦN

Đại diện K02 cho hay, ở những vị trí đặc biệt quan trọng luôn có sự hiện diện của nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Những "bóng hồng" ở hàng ngũ này được tuyển chọn, huấn luyện khắt khe không thua kém đồng đội nam.

"Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là ý chí thép, khả năng chịu đựng áp lực cao và tinh thần tập trung tuyệt đối. Các chị em cũng ứng trực 24/24 và luôn sẵn sàng phối hợp xử lý những tình huống đột xuất, bất ngờ", đại diện K02 cho hay.

Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 4.
Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 5.
Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 6.
Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 7.

Tham gia nhiệm vụ lần này, các nữ chiến sĩ được lựa chọn với tiêu chí rất khắt khe và được huấn luyện bài bản

 ẢNH: HẰNG TRẦN

Trong thời gian diễn ra đại hội, sân bay quốc tế Nội Bài cũng là một trong số trọng điểm, trọng yếu vì là nơi đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế đến dự đại hội. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối từ xa, nhiều lớp lực lượng Cảnh sát cơ động đã tổ chức tuần tra, sử dụng chó nghiệp vụ và kiểm soát vũ trang thường xuyên, liên tục.

Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 8.
Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 9.
Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 10.

Các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm trên dàn xe bọc thép trong lễ xuất quân bảo vệ đại hội

 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Lực lượng sử dụng động vật nghiệp vụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an ninh, an toàn cho đại hội. Tham gia nhiệm vụ lần này, K02 đã lựa chọn những chiến sĩ giỏi và những chú chó nghiệp vụ được đào tạo bài bản.

Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 11.
Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 12.
Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng- Ảnh 13.

Đại úy Hà Thu Trang sử dụng chó nghiệp vụ đảm bảo an ninh tại sân bay quốc tế Nội Bài

 ẢNH: HẰNG TRẦN

Đại úy Hà Thu Trang, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (thuộc K02), cho biết bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng được toàn lực lượng xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. 

Do đó, bản thân đại úy Trang và đồng đội luôn ở trạng thái tập trung cao nhất, giữ tác phong dù làm việc trong điều kiện thời gian, thời tiết không thuận lợi với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội.

Tin liên quan

Những bóng hồng công an nhân dân 'tuyệt đối điện ảnh' ở TP.HCM

Những bóng hồng công an nhân dân 'tuyệt đối điện ảnh' ở TP.HCM

Tại buổi tổng duyệt chương trình 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam' chiều 5.6, những 'bóng hồng' công an nhân dân đến từ các đơn vị trên cả nước để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân TP.HCM, du khách.

Những bóng hồng 'tuyệt đối điện ảnh' diễu binh 30.4 ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội XIV của Đảng Bộ Công an Bộ Tư lệnh CSCĐ cảnh sát đặc nhiệm An ninh đại hội Đảng Sân bay Nội Bài chó nghiệp vụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận