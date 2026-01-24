Những bóng hồng lặng lẽ tạo ‘lá chắn thép’ bảo vệ Đại hội Đảng

Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra thành công, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Góp phần vào sự thành công này, những bóng hồng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) Bộ Công an đã ngày đêm có mặt ở tuyến đầu, khoác trên mình bộ quân phục dày nặng để tạo nên những tấm "lá chắn thép" giữa cái lạnh mùa đông của Hà Nội.

Những nữ cảnh sát đặc nhiệm tham gia nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng ẢNH: HẰNG TRẦN

Đại diện K02 cho hay, ở những vị trí đặc biệt quan trọng luôn có sự hiện diện của nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Những "bóng hồng" ở hàng ngũ này được tuyển chọn, huấn luyện khắt khe không thua kém đồng đội nam.

"Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là ý chí thép, khả năng chịu đựng áp lực cao và tinh thần tập trung tuyệt đối. Các chị em cũng ứng trực 24/24 và luôn sẵn sàng phối hợp xử lý những tình huống đột xuất, bất ngờ", đại diện K02 cho hay.

Tham gia nhiệm vụ lần này, các nữ chiến sĩ được lựa chọn với tiêu chí rất khắt khe và được huấn luyện bài bản ẢNH: HẰNG TRẦN

Trong thời gian diễn ra đại hội, sân bay quốc tế Nội Bài cũng là một trong số trọng điểm, trọng yếu vì là nơi đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế đến dự đại hội. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối từ xa, nhiều lớp lực lượng Cảnh sát cơ động đã tổ chức tuần tra, sử dụng chó nghiệp vụ và kiểm soát vũ trang thường xuyên, liên tục.

Các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm trên dàn xe bọc thép trong lễ xuất quân bảo vệ đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Lực lượng sử dụng động vật nghiệp vụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an ninh, an toàn cho đại hội. Tham gia nhiệm vụ lần này, K02 đã lựa chọn những chiến sĩ giỏi và những chú chó nghiệp vụ được đào tạo bài bản.

Đại úy Hà Thu Trang sử dụng chó nghiệp vụ đảm bảo an ninh tại sân bay quốc tế Nội Bài ẢNH: HẰNG TRẦN

Đại úy Hà Thu Trang, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (thuộc K02), cho biết bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng được toàn lực lượng xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Do đó, bản thân đại úy Trang và đồng đội luôn ở trạng thái tập trung cao nhất, giữ tác phong dù làm việc trong điều kiện thời gian, thời tiết không thuận lợi với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội.