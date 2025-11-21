Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cận cảnh chó nghiệp vụ lên núi tìm 2 người mất tích ở Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/11/2025 21:15 GMT+7

Những chú chó nghiệp vụ nổi tiếng từng tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi ở Làng Nủ (Lào Cai) được đưa vào xã vùng cao Đà Nẵng để tìm kiếm 2 nạn nhân hiện vẫn mất tích sau vụ sạt lở núi.

Chiều 21.11, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, tranh thủ thời tiết nắng ráo, trong ngày hôm nay, đơn vị tiếp tục triển khai gần 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tích cực khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại trong vụ sạt lở núi xảy ra vào ngày 14.11 ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng).

Lực lượng cứu hộ chia thành nhiều mũi, chạy đua với thời gian và thời tiết, rà soát các khe suối, chân taluy và khu vực đất đá vùi lấp trước khi mưa lớn quay lại, quyết tâm sớm đưa 2 nạn nhân còn lại trở về với gia đình.

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 1.

Một chú chó nghiệp vụ đánh hơi tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra vào ngày 14.11

ẢNH: HỒNG ANH

Song song đó, các chiến sĩ Trường trung cấp 24 Biên phòng, những người từng dày dạn kinh nghiệm qua các vụ ứng cứu ở Trà Leng (Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) và Làng Nủ (Lào Cai), cũng đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm. Nhóm 3 chú chó nghiệp vụ mang tên Xa Xa, Đốc Ka, Za Lơ từng tham gia tìm kiếm nạn nhân ở Làng Nủ (trước đó là ở Trà Leng), nay tiếp tục nhập cuộc tìm kiếm ở xã Hùng Sơn.

Các chú chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ đánh hơi, khoanh vùng những vị trí nghi vấn dưới lớp đất đá dày.

Vụ sạt lở núi xảy ra lúc 9 giờ 35 ngày 14.11 tại thôn Pứt, đầu nguồn sông Bung, đã cuốn phăng 5 nhà rẫy, vùi lấp hàng chục ha đất sản xuất, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (28 tuổi, vợ anh Nhô) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Đến chiều 19.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút trong tình trạng không còn nguyên vẹn, cách hiện trường khoảng xảy ra sạt lở 1 km.

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng chức năng cùng 3 chú chó nghiệp vụ tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở núi nói trên:

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 2.

Lính biên phòng tìm kiếm nạn nhân trong ngày 21.11

ẢNH: HỒNG ANH

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 3.

Đại tá Phan Văn Thí, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng (bên trái), chỉ đạo tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích ở thôn Pứt

ẢNH: HỒNG ANH

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 4.

Sau khoảng 1 tuần xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng, vợ chồng anh Zơ Râm Nhô vẫn còn mất tích

ẢNH: HỒNG ANH

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 5.

Chó nghiệp vụ được huy động tham gia tìm kiếm

ẢNH: HỒNG ANH

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 6.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân được huy động để tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại

ẢNH: HỒNG ANH

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 8.

Những chú chó đánh hơi tìm kiếm tại hố bùn nhão và sụt lún

ẢNH: HỒNG ANH

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 10.

Cuộc tìm kiếm với tinh thần khẩn trương, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia

ẢNH: HỒNG ANH

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 11.

Chó nghiệp vụ nhập cuộc tìm kiếm

ẢNH: HỒNG ANH

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 12.

Chó nghiệp vụ lội bùn tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại

ẢNH: HỒNG ANH

Cận cảnh chó nghiệp vụ Làng Nủ lên núi Đà Nẵng tìm 2 người mất tích- Ảnh 13.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hùng Sơn sạt lở bủa vây khắp nơi, địa phương sơ tán khoảng 300 hộ dân với 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn

ẢNH: HỒNG ANH

 

Xem thêm bình luận