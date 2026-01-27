TP.HCM rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

Phát biểu tại phiên họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, cho biết cuộc họp nhằm nghe báo cáo tiến độ, đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP.HCM.



Công tác bầu cử hiện đã chuyển sang giai đoạn "chốt" với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như lập và niêm yết danh sách cử tri; nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý thông tin bầu cử; phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng vũ trang. Đồng thời, TP.HCM cũng chuẩn bị nội dung phục vụ công tác giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố.



Phiên họp cũng nghe các tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử TP.HCM báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ theo phân công.

Ủy ban bầu cử TP.HCM họp phiên thứ 5 ẢNH: THÚY LIỄU

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các phần việc trọng tâm, TP.HCM đã chính thức ra mắt trang thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất đầu mối cung cấp thông tin chính thức về công tác bầu cử trên địa bàn thành phố.

Trang thông tin được xây dựng với giao diện và nội dung thống nhất theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử TP.HCM, là kênh thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin liên quan đến bầu cử các cấp.

Người dân có thể truy cập trang web tại địa chỉ: https://uybanbaucu.hochiminhcity.gov.vn.

Giao diện trang thông tin Ủy ban bầu cử TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, giới thiệu để người dân biết và truy cập trang thông tin này; đồng thời chủ động chọn lọc, biên tập, gửi các tin, bài, hình ảnh, clip về hoạt động bầu cử để kịp thời đăng tải, góp phần bảo đảm thông tin bầu cử được truyền tải đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Theo kế hoạch, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 15.3.2026 trên phạm vi cả nước.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

