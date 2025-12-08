TP.HCM hiệp thương giới thiệu 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 8.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sự kiện này có vai trò quan trọng trong việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, góp phần vào quá trình dân chủ hóa trong việc lựa chọn đại diện cho nhân dân.

Hội nghị do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phước Lộc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Lộc nhấn mạnh bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại, đòi hỏi công tác hiệp thương phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của MTTQ Việt Nam trong giới thiệu, giám sát chất lượng nhân sự ứng cử.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: SGGP

Ông Lộc đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ, thảo luận trách nhiệm, xem xét dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, phù hợp với phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sát với tình hình thực tiễn của TP.HCM. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất là cơ sở quan trọng để các bước tiếp theo được triển khai đúng tiến độ và quy định.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trình bày dự kiến phân bổ đại biểu. Theo đó, TP.HCM được phân bổ 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 17 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 21 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương do các cơ quan, tổ chức của thành phố giới thiệu.

Việc xây dựng cơ cấu và phân bổ nhân sự được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công tâm, minh bạch, chú trọng chất lượng ứng viên; bảo đảm tính đại diện giữa các khối: Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính - sự nghiệp, tổ chức kinh tế và đại biểu ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi, đề xuất điều chỉnh một số cơ cấu nhằm phù hợp thực tiễn TP.HCM gồm: tăng cơ cấu đại biểu dân tộc Hoa; bổ sung đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM; bổ sung đại diện khối kinh tế tư nhân.

Hội nghị thống nhất biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM là 55 người, bảo đảm các cơ cấu theo quy định như tái cử, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu ngoài Đảng và người tự ứng cử.